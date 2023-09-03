意大利大奖赛：维斯塔潘击败塞恩斯获胜，创造十连胜纪录

本场比赛在发车阶段发生意外，角田裕毅在编队圈里赛车突然失去了动力，停在接近Parabolica的直道尽头。由于停车位置尴尬，拖车花了一些时间才抵达，而余下车手多跑了一个编队后回到了发车区。直道日本车手的赛车得到清理，比赛才在当地时间下午3点20分重新以编队圈的方式开始，这意味着比赛减少到51圈。

杆位出发的塞恩斯守住了对维斯塔潘的位置，事实上整个第一圈里只有三次位置变化，分别奥斯卡·皮亚斯特雷超越亚历山大1阿尔本，兰多·诺里斯超过了刘易斯·汉密尔顿、洛根·萨金特超过了瓦尔特利·博塔斯。

维斯塔潘不断向塞恩斯试驾压力，从第10圈之后更是频频试探对手，并最终在第15圈开始时从大直道拼到4号弯，最终超过西班牙人后，在法拉利主场取得领先。虽然此后维斯塔潘因为进站换台而让出领跑位置，但换上中性胎后的RB19赛车立即拥有速度。荷兰人不费吹灰之力地超过用硬胎发车的汉密尔顿，随后一路领跑至比赛结束，实现了破纪录的十连胜。

塞恩斯在被维斯塔潘超过后，没有足够的速度发起追击，而且受到了塞尔吉奥·佩雷兹的压力。墨西哥人从第五位发车，但有着很强的比赛速度，在第16圈超过第四位发车的乔治·拉塞尔后，向两辆法拉利赛车发起猛追。

面对来势汹汹的佩雷兹，塞恩斯和查尔斯·莱克勒克倾尽全力，但仍然无法避免最终被红牛对手超越。而一路追赶之下，佩雷兹落后维斯塔潘6秒完赛，取得了第二名。

最后时刻，两位法拉利赛车为领奖台最后一个位置展开激烈较量，尽管车队已经告诫他们保持冷静，但仍然上演了惊险的争夺。最后一圈开始时，两辆采用勒芒胜利庆祝特殊涂装的法拉利几乎并排冲向第一个减速弯，而莱克勒克走了逃生路避免相撞。最终，塞恩斯保持在第三名，为法拉利至少主场登上了领奖台。摩纳哥人则以第四名完赛。

第五六名被梅赛德斯获得。策略相反的拉塞尔和汉密尔顿都经历了一场，而且都卷入事故并受到5秒罚时。拉塞尔在换胎出站后正好遇到埃斯特班·奥康，英国人切过第一个减速弯，得以继续跑在Alpine赛车之前。赛会干事审查后认定梅赛德斯车手从中得意，开出了5秒处罚。不过之后的比赛里，拉塞尔对身后赛车距离明显，从而拿到了第五名。

第六名之争在最后阶段异常激烈。梅赛德斯希望用硬胎发车的策略能够帮助汉密尔顿在后半段使用中性胎获得优势。进入最后十全，汉密尔顿追上为第六名争夺的两辆迈凯伦赛车和威廉姆斯的亚历山大·阿尔本，并且与奥斯卡·皮亚斯特里在4号弯前并排。两辆赛车发车了碰撞，而且都不得不从逃生路回到赛道，澳大利亚人的鼻翼受损并因此进站。

不过汉密尔顿的赛车没有损坏，尽管他身背罚单，但赛车拥有速度上的优势，很快连续超过兰多·诺里斯和阿尔本。最后四圈，英国人不断扩大对威廉姆斯车手的优势，终于在最后一圈过线时建立了5.9秒的间隔，这让他得以保住第六名。阿尔本和诺里斯分别以第七八名完成比赛。

从第十位发车的费尔南多·阿隆索，在比赛中没有取得太多进站。尾声阶段，他试图趁乱提高排名，但只是在皮亚斯特里多进一次站后前进到第九。大部分时间里处于积分区边缘的瓦尔特利·博塔斯成为最大受益者，由此进入了前十名，为阿尔法·罗密欧在主场拿到了一个积分，终结了多场比赛以来的积分荒。

跌出积分区后的皮亚斯特里，在第一个减速弯里与新秀廉姆·洛森争夺位置时，因为错过一号弯后经逃生区从2号弯返回赛道，也被罚5秒。新西兰人在顶替丹尼尔·里卡多的第二场比赛里，取得了个人最好成绩——第11名，而他的南半球同胞只能接受从积分变为第12名的结果。

周冠宇度过了一场困难的比赛。虽然他的起步出色，但第一圈结束时落在被洛根·萨金特超过的队友博塔斯身后。第10圈，周冠宇身后的皮埃尔·加斯利进站，阿尔法·罗密欧对此做出反应，虽然能够守住对法国人的位置，但对于提升名次没有太大效果。第33圈，周冠宇跟随洛森第二次进站，这让落到了萨金特和博塔斯身后。

美国新秀在4号弯与博塔斯争夺时错过进弯点并撞上芬兰人，为此受到5秒处罚。但后者最终进入了积分区，而萨金特仍能在周冠宇身前完赛。在中国小将身后的是加斯利、兰斯·斯特罗尔和哈斯的尼科·霍肯博格、凯文·马格努森。

奥康成为角田之外唯一没有完赛的车手，在第39圈时回到维修区后提前结束比赛。本场比赛的最快单圈时间由皮亚斯特里做出，但因为他无缘前十名，对应的积分并没有授予。