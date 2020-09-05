Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
27 11月
Next event in
82 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 意大利大奖赛 / 排位赛报告

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十

shares
comments
意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十
By:

刘易斯·汉密尔顿以打破蒙扎赛道纪录的超强统治力，击败梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯后，第七次拿到意大利大奖赛的杆位。

尽管禁止使用排位赛引擎模式，但是两辆梅赛德斯赛车的优势依然十分明显。在顺利进入Q3之后，汉密尔顿首先做出1分19.068秒的准杆位圈，但是博塔斯只相差0.05秒。

第二轮冲刺中率先出场的芬兰人，把时间提高到1分18.956秒。但是紧随其后的汉密尔顿势不可挡，刷出了1分18.887秒，当仁不让地摘下杆位，并且打破了2018年基米·莱科宁创造的赛道最快单圈时间纪录。不仅如此，英国人杆位圈的平均速度达到了264.352公里/小时，成为新的F1排位赛最快平均速度。

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在第一个计时圈排名第三，抢到了马克斯·维斯塔潘。但是墨西哥人没能在第二圈进步，而红牛车手提高幅度也不大，反而是迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯削去自己0.2秒后，本赛季第二次在排位赛进入前三名。

兰多·诺里斯取得第六名，将与维斯塔潘一同在周日才能过第三排发车。本周末目标领奖台的雷诺，只是由丹尼尔·里卡多排名第七。兰斯·斯特罗尔则去的第八的发车位。

亚历山大·阿尔本在Q3的第一圈时间，因为在11号弯驶出了赛道界限而被取消。虽然泰国人的第二圈与队友维斯塔潘相差了0.3秒，但至少排在AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利身前。

当加斯利进入Q3时，他的队友丹尼尔·科维亚特则以0.1秒之差倒在及格线前。雷诺的埃斯特班·奥康同样没能进步。

查尔斯·莱克勒克在周五之后就明确承认，法拉利本周末“实际”没有进入Q3的速度。排位赛的结果予以了证明，虽然摩纳哥人成功跻身Q2，但是倾尽全力只能排名第13位，仅仅领先法拉利客户引擎阵营的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁和哈斯的凯文·马格努森。

法拉利自1984年之后，第一次在蒙扎的排位赛里两辆赛车无缘前十的发车位。

Q1最后时刻，多位淘汰区边缘的车手在出场圈来到Parabolica时全部挤在一起，有人试图跟上前车利用拖拽，有人则试图甩开候车。其中，奥康甚至在一号弯以及随后的路段防守莱库宁，险些造成追尾。而塞巴斯蒂安·维特尔则抱怨莱库宁不停地超车。很快，赛会打出通告，奥康与莱库宁的事件将在排位赛后受到调查。

最终，莱库宁和阿尔本都惊现地晋级，而罗曼·格罗斯让以0.035秒的微弱差距被淘汰。法国人为自己跑出赛道的错误十分懊恼。

维特尔在通过最后一弯时直接驶回了维修区。德国人自上赛季德国大奖赛后第一次没能通过Q1，但当时他遇到了赛车问题。而他前一次在正常情况下无缘Q2，则是2015年在阿布扎比。

安东尼奥·吉奥维纳兹与两名威廉姆斯车手同样无缘进入第二阶段，新人尼古拉斯·拉蒂菲落后队友乔治·拉塞尔0.2秒之多垫底。而加拿大人也因为Q1里的事件遭到调查。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'18.887  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'18.956 0.069
3 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'19.695 0.808
4 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'19.720 0.833
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'19.795 0.908
6 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'19.820 0.933
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'19.864 0.977
8 Canada Lance Stroll Racing Point 1'20.049 1.162
9 Thailand Alex Albon Red Bull 1'20.090 1.203
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'20.177 1.290
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'20.169 1.282
12 France Esteban Ocon Renault 1'20.234 1.347
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'20.273 1.386
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'20.926 2.039
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'21.573 2.686
16 France Romain Grosjean Haas 1'21.139 2.252
17 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'21.151 2.264
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'21.206 2.319
19 United Kingdom George Russell Williams 1'21.587 2.700
20 Canada Nicholas Latifi Williams 1'21.717 2.830
VIEW FULL RESULTS
 
比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境

Previous article

比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 意大利大奖赛
Sub-event QU
Author Frankie Mao

Trending Today

F2蒙扎排位赛：埃洛特力压角田摘杆位，周冠宇受红旗干扰
FIA F2 FIA F2 / 排位赛报告

F2蒙扎排位赛：埃洛特力压角田摘杆位，周冠宇受红旗干扰

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”
FIA F2 FIA F2 / 突发新闻

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”

F2巴塞罗那次回合：德鲁戈维奇遥遥领先后获胜
FIA F2 FIA F2 / 比赛报告

F2巴塞罗那次回合：德鲁戈维奇遥遥领先后获胜

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十
Formula 1 Formula 1 / 排位赛报告

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十

Latest news

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十
Formula 1 Formula 1 / 排位赛报告

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十

比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境

意大利大奖赛FP3：博塔斯最快，里卡多遇故障
Formula 1 Formula 1 / 自由练习报告

意大利大奖赛FP3：博塔斯最快，里卡多遇故障

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势

Trending

1
FIA F2

F2蒙扎排位赛：埃洛特力压角田摘杆位，周冠宇受红旗干扰

2
FIA F2

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”

3
FIA F2

F2巴塞罗那次回合：德鲁戈维奇遥遥领先后获胜

4
Formula 1

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势

5
Formula 1

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十

40m

Latest news

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十
Formula 1

意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十

比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境
Formula 1

比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境

意大利大奖赛FP3：博塔斯最快，里卡多遇故障
Formula 1

意大利大奖赛FP3：博塔斯最快，里卡多遇故障

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势
Formula 1

沃尔夫：引擎模式禁令可能会成为梅赛德斯的优势

法拉利车手迎接艰苦的意大利大奖赛
Formula 1

法拉利车手迎接艰苦的意大利大奖赛

Latest videos

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集 02:52
Formula 1

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集

十大最有纪念意义的赛车运动时刻 07:39
Formula 1

十大最有纪念意义的赛车运动时刻

巴林“椭圆形”外圈赛道 01:01
Formula 1

巴林“椭圆形”外圈赛道

Formula 1: 西班牙大奖赛的十件事 13:49
Formula 1

Formula 1: 西班牙大奖赛的十件事

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权