意大利大奖赛排位赛：汉密尔顿强势摘下杆位，法拉利无缘前十

尽管禁止使用排位赛引擎模式，但是两辆梅赛德斯赛车的优势依然十分明显。在顺利进入Q3之后，汉密尔顿首先做出1分19.068秒的准杆位圈，但是博塔斯只相差0.05秒。

第二轮冲刺中率先出场的芬兰人，把时间提高到1分18.956秒。但是紧随其后的汉密尔顿势不可挡，刷出了1分18.887秒，当仁不让地摘下杆位，并且打破了2018年基米·莱科宁创造的赛道最快单圈时间纪录。不仅如此，英国人杆位圈的平均速度达到了264.352公里/小时，成为新的F1排位赛最快平均速度。

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在第一个计时圈排名第三，抢到了马克斯·维斯塔潘。但是墨西哥人没能在第二圈进步，而红牛车手提高幅度也不大，反而是迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯削去自己0.2秒后，本赛季第二次在排位赛进入前三名。

兰多·诺里斯取得第六名，将与维斯塔潘一同在周日才能过第三排发车。本周末目标领奖台的雷诺，只是由丹尼尔·里卡多排名第七。兰斯·斯特罗尔则去的第八的发车位。

亚历山大·阿尔本在Q3的第一圈时间，因为在11号弯驶出了赛道界限而被取消。虽然泰国人的第二圈与队友维斯塔潘相差了0.3秒，但至少排在AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利身前。

当加斯利进入Q3时，他的队友丹尼尔·科维亚特则以0.1秒之差倒在及格线前。雷诺的埃斯特班·奥康同样没能进步。

查尔斯·莱克勒克在周五之后就明确承认，法拉利本周末“实际”没有进入Q3的速度。排位赛的结果予以了证明，虽然摩纳哥人成功跻身Q2，但是倾尽全力只能排名第13位，仅仅领先法拉利客户引擎阵营的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁和哈斯的凯文·马格努森。

法拉利自1984年之后，第一次在蒙扎的排位赛里两辆赛车无缘前十的发车位。

Q1最后时刻，多位淘汰区边缘的车手在出场圈来到Parabolica时全部挤在一起，有人试图跟上前车利用拖拽，有人则试图甩开候车。其中，奥康甚至在一号弯以及随后的路段防守莱库宁，险些造成追尾。而塞巴斯蒂安·维特尔则抱怨莱库宁不停地超车。很快，赛会打出通告，奥康与莱库宁的事件将在排位赛后受到调查。

最终，莱库宁和阿尔本都惊现地晋级，而罗曼·格罗斯让以0.035秒的微弱差距被淘汰。法国人为自己跑出赛道的错误十分懊恼。

维特尔在通过最后一弯时直接驶回了维修区。德国人自上赛季德国大奖赛后第一次没能通过Q1，但当时他遇到了赛车问题。而他前一次在正常情况下无缘Q2，则是2015年在阿布扎比。

安东尼奥·吉奥维纳兹与两名威廉姆斯车手同样无缘进入第二阶段，新人尼古拉斯·拉蒂菲落后队友乔治·拉塞尔0.2秒之多垫底。而加拿大人也因为Q1里的事件遭到调查。