意大利大奖赛排位赛：诺里斯领衔迈凯伦包揽前二
诺里斯和皮亚斯特雷将在蒙扎自匈牙利之后，再次从头排发车
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
兰多·诺里斯在意大利大奖赛排位赛里击败队友奥斯卡·皮亚斯特雷，连续两场取得杆位，迈凯伦本赛季第二次包揽头排发车位。
杆位之争主要集中在迈凯伦和梅赛德斯之间，Q3第一个计时圈，皮亚斯特雷率先跑出1分19.436秒，很快他的队友做出更快的1分19.401秒。梅赛德斯最后一个出发，拉塞尔和汉密尔顿的第一个计时圈分列第三四位，落后迈凯伦对手0.2秒之内。
相比之下，红牛在速度圣殿的单圈速度并不理想。马克斯·维斯塔潘的第一个计时圈落后0.5秒之多，而他的第二圈也只是提高了0.05秒，完全无法争夺杆位。两辆法拉利赛车也在第二次尝试中进步，一度上升到第三四位，直到被乔治·拉塞尔在最后时刻挤下，错过为跃马在主场车迷面前从前三发车的机会。
尽管诺里斯的最后一圈没有非常理想，仍然提高到1分19.327秒，而皮亚斯特雷仍然位于第二，帮助迈凯伦包揽第一排发车位。英国人获得了个人第五个杆位，同时第一次实现“二连杆”。
Q2里做出最快时间的汉密尔顿，在杆位争夺的第二圈的进步幅度同样微小，仅仅获得第六名，将同塞恩斯一起从第三排发车。维斯塔潘滑落到第七之后，将与队友塞尔吉奥·佩雷兹一起从第四排发车。代表威廉姆斯和哈斯进入第三阶段的亚历山大·阿尔本和尼科·霍肯博格分享第五排。
由于赛道碎片需要清理，第二节排位赛推迟了几分钟开始。淘汰区的竞争非常激烈，几乎都在第二个计时圈有所进步。当霍肯博格为哈斯闯入前十时，费尔南多·阿隆索以0.01秒的微弱劣势无缘晋级。丹尼尔·里卡多也仅相差及格线0.068秒。在他们身后，凯文·马格努森和两名Alpine车手则相差0.3秒左右，两位法国车手中，皮埃尔·加斯利比明年转投哈斯的埃斯特班·奥康稍快。
Q1尾声阶段，赛道上出现多次险情，马格努森在11号弯前无法正常进弯，虽然他在路肩外缓缓行驶，但考虑到帕拉波利卡的高速和操控难点，对于正在做飞驰圈的赛车来说看起来仍然危险。不过，丹麦人的时间让他惊险地过关。
相比之下，角田裕毅相差当时排名第15位的RB队友丹尼尔·里卡多0.044秒，无缘进入第二阶段。兰斯·斯特罗尔排名第17位，同样出局。阿根廷新人弗朗哥·克拉平托在最后一圈时在二号弯出错，没能提高个人时间，以第18名结束了自己的第一场大奖赛排位赛。
周冠宇和他的索伯队友瓦尔特利·博塔斯位于最后两位。芬兰人的最后一次努力在二号弯跑出赛道后无功而返，中国小将虽然提高了个人时间，但仍与及格线有一定差距。
皮亚斯特雷和维斯塔潘在Q1最后阶段险些在维修区里发生碰撞，当红牛车手正要经过迈凯伦车房时，英国车队释放澳大利亚车手，好在荷兰人及时刹车避免了相撞。这起事件遭到赛会干事的调查。
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