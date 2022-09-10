意大利大奖赛排位赛：莱克勒克击败维斯塔潘力夺杆位

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多达九名车手因为更换动力单元套件和其他处罚，受到了周日的发车位处罚，包括积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘、卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹。这让没有身背处罚的莱克勒克得到冲击杆位的最好机会。

虽然排位赛前两个阶段里，莱克勒克没有跑出最快，而且Q3里的第一个计时圈也不如队友，但是摩纳哥人在第二圈一举提高了0.6秒，达到了1分20.161秒，而塞恩斯停留在1分20.429秒。

维斯塔潘在第二圈做出1分20.306秒，挤到了两名法拉利车手之间。佩雷兹则以第四名完成排位赛。这意味着莱克勒克毫无争议地拿下杆位，也是本赛季自保罗·里卡德之后第一次从杆位发车。

随后是梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔。不过，维斯塔潘、塞恩斯、佩雷兹和汉密尔顿的处罚之后，拉塞尔将与莱克勒克一起从第一排发车。第七名的兰多·诺里斯则前进到第三位。

丹尼尔·里卡多、皮埃尔·加斯利和费尔南多·阿隆索分别获得第七至第十。其中法国人较快的第二圈，因为在6号弯跑出赛道而被取消。

由于亚历山大·阿尔本突发阑尾炎并且必须接受手术，梅赛德斯替补车手德弗瑞收到了威廉姆斯的紧急召唤，在周六第三节练习时紧急坐进赛车。而他在自己的第一场F1排位赛里进入了Q2，但在第二个计时圈跑出了赛道，让他最快的一圈被取消，以第13名收工。

Q2结束时，埃斯特班·奥康虽然提高了个人时间，但距离法国同胞加斯利的及格线0.068秒。瓦尔特利·博塔斯尽管也有进步，但不足以闯关成功，获得第12名。中国小将周冠宇止步于Q2，并且名列第14位。不过得益于一系列车手的受罚，周冠宇有望从前十位开始比赛。

AlphaTauri的角田裕毅因为身背多张罚单，无论如何都要退到发车区后的最后一位，没有在Q2里出场。当德弗瑞在第一场排位赛就进入Q2时，尼古拉斯·拉蒂菲的表现依然没有起色。荷兰人在Q1里的第二个计时圈因为在10号弯违反赛道界限规则而被取消，但仍然涉险过关，因为拉蒂菲的第一个计时圈仍然队友0.02秒，而第二次努力没能进步，被淘汰出局。

塞巴斯蒂安·维特尔也在第二圈有所提高，但还是无缘晋级，兰斯·斯特罗尔名列第18位意味着两辆阿斯顿·马丁赛车全军覆没。不过发车区上，拉蒂菲、奥康、维特尔和斯特罗尔也将向前递进。

哈斯同样遭遇一个艰难的周末，凯文·马格努森和米克·舒马赫排在最后两位。除了临危受命的德弗瑞，舒马赫是全场对排位赛准备最不充分的车手。他在第一节自由练习里没有出场——给安东尼奥·吉奥维纳兹让出了赛车，而第二节练习只跑了9圈就停下赛车。最后一节练习，他也直到最后几分钟才出场做了8圈。两名哈斯车手将前进到第16和17位投入比赛。塞恩斯、汉密尔顿和角田会落在最后三位。