意大利大奖赛排位赛：塞恩斯以0.013秒击败维斯塔潘抢下杆位
卡洛斯·塞恩斯在意大利大奖赛排位赛里力挫马克斯·维斯塔潘，为法拉利连续两年在主场拿到杆位。
本场排位赛采用代替轮胎分配的规则，Q1使用硬胎，Q2使用中性胎，Q3使用硬胎。而法拉利带到蒙扎的低下压力配置尾翼和相关升级起到了效果，整个周末在单圈速度方面极具竞争力。而在两名跃马车手中，塞恩斯比莱克勒克对赛车手感更佳。
Q3第一轮软胎冲刺后，塞恩斯以1分20.294秒排名第一，领先做出1分20.307秒的维斯塔潘，而莱克勒克以1分20.361秒处于第三位。荷兰人在下一圈提高到1分20.307秒，摩纳哥人虽有进步，但还是落后红牛对手。相反，塞恩斯则进一步提高，跑出一圈1分20.294秒，以0.013秒的微弱优势超越维斯塔潘。
与此同时，赛会干事确认两位法拉利车手没有违反“最大单圈时间”规则，意味着塞恩斯在获得个人第四个杆位的同时，将第一次在蒙扎从杆位发车。这也成为法拉利在2023赛季的第三个杆位。
乔治·拉塞尔在第二圈取得进步，让他获得第四名，成为发车位置最靠前的梅赛德斯赛车，将与莱克勒克分享第二排。
塞尔吉奥·佩雷兹与队友相差0.381秒，让他只能从第三位开始比赛，这意味着当两辆法拉利将在正赛发车时夹击维斯塔潘。
亚历山大·阿尔本今年第六次为威廉姆斯在排位赛坚持到最后阶段，成为第二快的梅赛德斯引擎赛车，将与墨西哥人一起从第三排起步。
第四排由和刘易斯·汉密尔顿分享。澳大利亚新秀本赛季第三次在排位赛里击败队友兰多·诺里斯，后者没能在第二圈提高个人时间，只能从第九位发车。
排位赛当天，迈凯伦庆祝车队成立六十周年。现役搭档奥斯卡·皮亚斯特雷和兰多·诺里斯分别取得第七第九的名次。前者将与迈凯伦前车手刘易斯·汉密尔顿一起从第四排发车，而后者身边将是另一位迈凯伦“故人”——费尔南多·阿隆索。Q3的第二轮冲刺里，只有诺里斯和阿隆索没有提高个人时间。
Q2第一个计时圈，汉密尔顿在出最后一弯时遇到了前车，一度在淘汰区。不过第二圈，他前进到第六，有惊无险地晋级，并且成为历史上第一位首先达到300次Q3的车手。
角田裕毅落后当时排名第十的诺里斯0.013秒，被挡在Q3门外。连续第二场比赛代替丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森进入第二阶段，相差队友只有0.154秒，位居第12名。尼科·霍肯博格为哈斯进入Q2后，止步于第13名。而瓦尔特利·博塔斯和洛根·萨金特分列第14和15位。
Q1前几圈冲刺过后，从第一名到第14名只有一秒的差距。当博塔斯靠着最后一圈的进步晋级下一阶段时，他的队友周冠宇未能在最后一圈进步。中国小将又一次排在第16位，而且与身前一位的尼科·霍肯博格只相差0.05秒不到。
两辆Alpine赛车在第一阶段双双出局，皮埃尔·加斯利和埃斯特班·奥康排在周冠宇身后，而两人只有0.003秒之差。法国车队的两名车手都遇到惊魂时刻，加斯利险些与兰多·诺里斯相撞，而埃斯特班·奥康则冲出过赛道，但旧车成功。
凯文·马格努森延续了本赛季排位赛里对赛车的挣扎，只名列第19位。位列最后一名的则是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。
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