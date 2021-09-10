意大利大奖赛排位赛：博塔斯击败汉密尔顿，助梅赛德斯包揽冲刺赛头排

排位赛前两个阶段里，汉密尔顿表现出统治性的速度，并在Q3第一圈做出准杆位圈1分19.949秒。当时博塔斯仅仅排在第五。

马克斯·维斯塔潘最后一个计时圈未能撼动梅赛德斯车手的地位，刚刚突破1分20秒。但是芬兰车手率先刷新了赛道上的单圈时间，在第一二计时段最快最快，并跑出一圈1分19.555秒。

在队友身后重现的汉密尔顿虽然也有所提高，但是停留在1分19.651秒。刚刚确认下赛季将离开梅赛德斯的博塔斯，自葡萄牙之后第一次在排位赛里最快。

不过，这只是决定周六冲刺排位赛的发车顺序。由于梅赛德斯给博塔斯在第一节练习后，启用了超额的新动力单元主要部件（涡轮增压器、MUG-H、MGU-K、排气系统），无论周日结果如何，他将在周日推到靠后位置发车。

虽然无缘第一排，维斯塔潘在红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹的协助之下，击败了强势的迈凯伦车手，将从第三位发车。兰多·诺里斯仅仅相差荷兰人0.023秒，和丹尼尔·里卡多分列第四五位。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利的单圈速度压制了法拉利的卡洛斯·塞恩斯和2019年在蒙扎获胜的查尔斯·莱克勒克。而为队友做出贡献的佩雷兹，自己并没有很好的竞争力，仅仅排在阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹之前。主场比赛的意大利人，虽然本场排位赛成绩不如一周前，但连续两次进入Q3。

因为尾流的巨大威力，Q2最后一轮冲刺的场面极为混乱。一大串赛车互相连着，试图利用到前车的尾流。当所有人做完飞驰圈后，先过线的阿斯顿·马丁车手塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔以第11、12位被挡在最后一个阶段之外。

费尔南多·阿隆索在本阶段较晚出场，只做出一个计时圈，名列第13位。他的Alpine队友埃斯特班·奥康紧随其后。确认明年“升入”梅赛德斯的乔治·拉塞尔，继续着他本赛季出色的排位赛表现，第13次进入Q2，但止步于第15位。

Q1最后时刻，角田裕毅因为在11号弯驶出界限，已经提高的那一圈被删除。这使得原本要被淘汰出局的拉塞尔涉险过关。相比之下，另一位威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲就没那么好运，落后队友0.025秒的他无缘晋级。

角田最终被定格在第17位，与米克·舒马赫、罗伯特·库比卡和尼基塔·马兹平一起被淘汰。波兰老将连续第二场代替感染新冠病毒的基米·莱科宁比赛，就迎来冲刺排位赛的挑战，意味着此前他只有一小时来熟悉赛车，以倒数第二完成本场排位赛。