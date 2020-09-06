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意大利大奖赛：汉密尔顿受罚成就加斯利“黑马”夺冠，法拉利全军覆没

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意大利大奖赛：汉密尔顿受罚成就加斯利“黑马”夺冠，法拉利全军覆没
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意大利大奖赛意外上演大戏码，AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利充分利用安全车、红旗、刘易斯·汉密尔顿受重罚的机会取得领跑位置后，抵挡住卡洛斯·塞恩斯的猛追，拿下F1生涯首场胜利。

比赛的开局阶段波澜不惊，除了瓦尔特利·博塔斯起步糟糕，被多辆赛车超过后落到第六，以及塞巴斯蒂安·维特尔因为后轮刹车故障在第8圈早早退赛。

眼看汉密尔顿从杆位发车后稳稳守在领先位置，把比赛纳入自己的节奏。第19圈，哈斯车手凯文·马格努森在Parabolica停车，使得安全车出动，并且引发了本赛季至今最大的混乱。

由于哈斯赛车所停的位置过于微妙，赛道消防员只能把赛车推回维修区。距离维修区很近的汉密尔顿立即进站，没有注意到此时维修区刚刚被关闭。赛会干事因此对梅赛德斯车手以及同样进站的安东尼奥·吉奥维纳兹进行调查。

就在安全车刚刚撤离后，查尔斯·莱克勒克驾驶的法拉利赛车在通过高速的Palabolica时赛车失控，重重地撞上护墙，好在摩纳哥人安然无恙。为了清理法拉利赛车且修复轮胎墙，比赛被红旗终端。此时，汉密尔顿和吉奥维纳兹都收到了停10秒的重磅处罚。

混乱之中，赛道上的顺位发生了惊人的变化，安全车时期没有进站的兰斯·斯特罗尔上升到了第二位，而在马格努森停车那一圈刚好进站的皮埃尔·加斯利则处于第三，随后是必须接受处罚的吉奥维纳兹及其阿尔法队友基米·莱科宁。而第一圈上升到第二、三位的两名迈凯伦车手紧随其后。

比赛以静止起步的方式重新开始，汉密尔顿在几乎领跑完这圈后立即进站接受处罚，随后从最后一位下发起追击。

红旗下完成“免费”换胎的斯特罗尔，因为在起步后过于激进而在第二个之字弯冲出。加斯利顺势上升到第二，又在汉密尔顿离开后领跑比赛。加拿大人则在回到赛道后处于第四位。

一圈后，塞恩斯快速超过斯特罗尔，并在吉奥维纳兹进站接受处罚后，又以最快的速度超过速度不济的莱科宁。此后的20多圈里，西班牙人猛追领跑的加斯利。

虽然首次在大奖赛里领跑比赛，但是加斯利发挥稳健，与迈凯伦赛车保持着安全的距离。最后一圈，疯狂追赶的塞恩斯方才把差距缩小到一秒以内，但是已经来不及发起攻击。

加斯利最终以0.4秒率先冲线，赢得了个人F1生涯的第一场胜利，也成为1996年摩纳哥大奖赛中获胜的奥利维尔·潘尼斯后第一位登上最高领奖台的法国车手。同时，他也成为F1 71年来第109位获得大奖赛胜利的车手。这个结果也意味着驻扎在意大利费恩萨的团队，时隔12年后再次在主场赢得胜利。

斯特罗尔以第三名完成比赛，自2017年在阿塞拜疆巴库的比赛后，首次重返领奖台。另一位迈凯伦车手诺里斯则获得第四名。

红旗的暂停并没有给博塔斯带来转机。比赛重新开始后，他苦苦追赶身前的诺里斯，哪怕一度可以使用DRS，但始终没有没有任何办法。只是超过芬兰同胞莱科宁后，才让他提高一位，以第五名完赛。

斯帕比赛后对领奖台野心勃勃的丹尼尔·里卡多，在第一圈结束时处于第五位。但是安全车的混乱下，他位置下滑，最后落在博塔斯身后排名第六。

汉密尔顿接受完处罚后，就以每圈比其他赛车快2秒的速度猛追。但是在追到红牛的亚历山大·阿尔本之后，并没能在最短时间内完成超越。不过最终，卫冕冠军还是顺利回到积分区，并在最后一圈超过埃斯特班·奥康，以第七名和做出全场最快单圈最大化地止住了损失。

丹尼尔·科维亚特以第九名完赛，帮助AlphaTauri在中游集团的竞争中增添了积分。塞尔吉奥·佩雷兹则拿到最后一个积分。

首次在蒙扎参加F1比赛的尼古拉斯·拉蒂菲获得第11名，领先哈斯的罗曼·格罗斯让。而莱科宁最终滑落到第13位。另一名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔则跑在阿尔本身前。吉奥维纳兹则成为最后一位完赛的车手。

与法拉利一样，红牛同样在蒙扎经历了一场噩梦。马克斯·维斯塔潘在第一圈掉落到第八。红旗之后，他从第11位发车，但是比赛重新开始不久后就回到维修区退出比赛。

Cla Driver Chassis Time
1 France Pierre Gasly AlphaTauri -
2 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 0.415
3 Canada Lance Stroll Racing Point 3.358
4 United Kingdom Lando Norris McLaren 6.000
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 7.108
6 Australia Daniel Ricciardo Renault 8.391
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 17.245
8 France Esteban Ocon Renault 18.691
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 22.208
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 23.224
11 Canada Nicholas Latifi Williams 32.876
12 France Romain Grosjean Haas 35.164
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 36.312
14 United Kingdom George Russell Williams 36.593
15 Thailand Alex Albon Red Bull 37.533
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 55.199
  Netherlands Max Verstappen Red Bull  
  Monaco Charles Leclerc Ferrari  
  Denmark Kevin Magnussen Haas  
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Author Frankie Mao

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