意大利大奖赛：汉密尔顿受罚成就加斯利“黑马”夺冠，法拉利全军覆没

比赛的开局阶段波澜不惊，除了瓦尔特利·博塔斯起步糟糕，被多辆赛车超过后落到第六，以及塞巴斯蒂安·维特尔因为后轮刹车故障在第8圈早早退赛。

眼看汉密尔顿从杆位发车后稳稳守在领先位置，把比赛纳入自己的节奏。第19圈，哈斯车手凯文·马格努森在Parabolica停车，使得安全车出动，并且引发了本赛季至今最大的混乱。

由于哈斯赛车所停的位置过于微妙，赛道消防员只能把赛车推回维修区。距离维修区很近的汉密尔顿立即进站，没有注意到此时维修区刚刚被关闭。赛会干事因此对梅赛德斯车手以及同样进站的安东尼奥·吉奥维纳兹进行调查。

就在安全车刚刚撤离后，查尔斯·莱克勒克驾驶的法拉利赛车在通过高速的Palabolica时赛车失控，重重地撞上护墙，好在摩纳哥人安然无恙。为了清理法拉利赛车且修复轮胎墙，比赛被红旗终端。此时，汉密尔顿和吉奥维纳兹都收到了停10秒的重磅处罚。

混乱之中，赛道上的顺位发生了惊人的变化，安全车时期没有进站的兰斯·斯特罗尔上升到了第二位，而在马格努森停车那一圈刚好进站的皮埃尔·加斯利则处于第三，随后是必须接受处罚的吉奥维纳兹及其阿尔法队友基米·莱科宁。而第一圈上升到第二、三位的两名迈凯伦车手紧随其后。

比赛以静止起步的方式重新开始，汉密尔顿在几乎领跑完这圈后立即进站接受处罚，随后从最后一位下发起追击。

红旗下完成“免费”换胎的斯特罗尔，因为在起步后过于激进而在第二个之字弯冲出。加斯利顺势上升到第二，又在汉密尔顿离开后领跑比赛。加拿大人则在回到赛道后处于第四位。

一圈后，塞恩斯快速超过斯特罗尔，并在吉奥维纳兹进站接受处罚后，又以最快的速度超过速度不济的莱科宁。此后的20多圈里，西班牙人猛追领跑的加斯利。

虽然首次在大奖赛里领跑比赛，但是加斯利发挥稳健，与迈凯伦赛车保持着安全的距离。最后一圈，疯狂追赶的塞恩斯方才把差距缩小到一秒以内，但是已经来不及发起攻击。

加斯利最终以0.4秒率先冲线，赢得了个人F1生涯的第一场胜利，也成为1996年摩纳哥大奖赛中获胜的奥利维尔·潘尼斯后第一位登上最高领奖台的法国车手。同时，他也成为F1 71年来第109位获得大奖赛胜利的车手。这个结果也意味着驻扎在意大利费恩萨的团队，时隔12年后再次在主场赢得胜利。

斯特罗尔以第三名完成比赛，自2017年在阿塞拜疆巴库的比赛后，首次重返领奖台。另一位迈凯伦车手诺里斯则获得第四名。

红旗的暂停并没有给博塔斯带来转机。比赛重新开始后，他苦苦追赶身前的诺里斯，哪怕一度可以使用DRS，但始终没有没有任何办法。只是超过芬兰同胞莱科宁后，才让他提高一位，以第五名完赛。

斯帕比赛后对领奖台野心勃勃的丹尼尔·里卡多，在第一圈结束时处于第五位。但是安全车的混乱下，他位置下滑，最后落在博塔斯身后排名第六。

汉密尔顿接受完处罚后，就以每圈比其他赛车快2秒的速度猛追。但是在追到红牛的亚历山大·阿尔本之后，并没能在最短时间内完成超越。不过最终，卫冕冠军还是顺利回到积分区，并在最后一圈超过埃斯特班·奥康，以第七名和做出全场最快单圈最大化地止住了损失。

丹尼尔·科维亚特以第九名完赛，帮助AlphaTauri在中游集团的竞争中增添了积分。塞尔吉奥·佩雷兹则拿到最后一个积分。

首次在蒙扎参加F1比赛的尼古拉斯·拉蒂菲获得第11名，领先哈斯的罗曼·格罗斯让。而莱科宁最终滑落到第13位。另一名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔则跑在阿尔本身前。吉奥维纳兹则成为最后一位完赛的车手。

与法拉利一样，红牛同样在蒙扎经历了一场噩梦。马克斯·维斯塔潘在第一圈掉落到第八。红旗之后，他从第11位发车，但是比赛重新开始不久后就回到维修区退出比赛。