意大利冲刺排位赛：博塔斯第一，但维斯塔潘摘下杆位

梅赛德斯锁定了第一排。然而当博塔斯迅速启动时，便脏一侧的汉密尔顿迟缓，连续被身后的维斯塔潘和迈凯伦的丹尼尔·里卡多、兰多·诺里斯超过。不仅如此，皮阿尔·加斯利也与梅赛德斯车手并排，但是因为鼻翼脱离滑出了赛道，才使得前者没有进一步下滑。

与此同时，加斯利的事故引发了安全车，并且带跑到第三圈结束。博塔斯成功建立了间距，没有给维斯塔潘用到滑流，依旧领跑。相反，虽然排位赛中梅赛德斯单圈优势明显，但是迈凯伦车手用了软胎，令汉密尔顿迟迟难以跟得足够近来实施超车。

从安全车后到结束的15全力，前五名没有发生变化。博塔斯第一个冲过终点线，维斯塔潘紧随其后，但是甩开了身后赛车10秒之多。里卡多获得第三名和对应的1分。并且，在维斯塔潘退到最后之后，澳大利亚人今年加盟迈凯伦后，将第一次在正赛里从第一排发车。

面对汉密尔顿的追击，诺里斯表现完美，以第四完成这场100公里的冲刺。而汉密尔顿只能接受第五的结果。正赛里，两名英国车手分享了第二排。

法拉利为上午练习里撞车的卡洛斯·塞恩斯仅仅修复了赛车，使他能够出战。不过，查尔斯·莱克勒克超过了发车位置在自己前方的·塞恩斯，两位以这样的位置保持到比赛结束，而且在加斯利出局，等于正赛发车位置分别递进至第六七。

连续两场排位赛进入前十的阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹，更上一层楼，将从第八位开始自己的主场比赛。红牛的塞尔吉奥·佩雷兹在过半时超过了超过了兰斯·斯特罗尔，上升到第九。加拿大人将在第十发车。

费尔南多·阿隆索虽然紧追身前的赛车，但是无缘进入前十名的发车区。塞巴斯蒂安·维特尔比周五排位赛的成绩下滑一位，跌至第12。在他身后的是埃斯特班·奥康。

尼古拉斯·拉蒂菲超越威廉姆斯队友乔治·拉塞尔，分别位列第14、15位。随后依次是角田裕毅、尼基塔·马兹平、罗伯特·库比卡和米克·舒马赫。加斯利退赛后排名最后。