“心碎”的诺里斯承认痛失F1首胜是自己的责任

从杆位发车的诺里斯虽然在发车阶段被卡洛斯·塞恩斯超过，但反超得手后就一直控制着比赛，并且在最后阶段领先刘易斯·汉密尔顿，尽管后者在还剩13圈时，追到了1.5秒左右。

然而进入最后10圈，赛道上开始下雨，从起初零星的雨滴逐渐变成了大雨。处于领先位置的两名车手起初都拒绝了车队的进站指示，因为对于身后的赛车有半分钟的优势。但是眼见赛道情况愈加凶险，第49圈汉密尔顿还是进入了维修区并换上半雨胎。

然而诺里斯依然留在赛道，最终这个决定让他蒙受了巨大损失，在第51圈滑出了赛道，将领先位置拱手让给了汉密尔顿。此时迈凯伦车手才进站更换半雨胎，但排名下滑到第七。

“我不知道如何说起，”赛后诺里斯表示。“显然很不高兴。在一定程度上感到悲痛，但我猜我们决定留在外面，并且坚持那个决定。当然最后那是错误的决定，但是我做的决定，不只是车队。他们认为我应该进站，而我决定留在外面，所以是我的决定，我认为应该那样做。”

“有点心碎，你知道的，感觉我已经尽了一切努力，即便当情况变得微妙，翻了两个失误，但仍然把刘易斯挡灾了后面。我得知雨不会变大，但显然赛道上比我们预计的更湿。”

当诺里斯终于进站时，他轧到了进口处的表现。赛会干事注意到了这个情况，并且对他进行了赛后的调查。通常这样的情况，车手将会被罚时5秒，就像今年在奥地利，角田裕毅两次因为轧白线被罚。然而，最后赛会干事只是给了迈凯伦车手一次训诫。理由是，他们认定诺里斯并非故意为之，因为他当时的速度“大约是他正常进入维修区入口速度的一半，但仍然失去了控制，滑着穿着了维修区入口和赛道之间的标线区域”。

这是诺里斯本赛队第一次受到训诫，但他至少保住了第七名，没有让失望透顶的结果更加雪上加霜。

Lando Norris, McLaren, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

汉密尔顿的赞美

汉密尔顿最终在俄罗斯拿下了本赛季个人第五场胜利，也终于赢得了自己的第100个分站冠军。赛后，他对诺里斯的表现进行了高度表扬。

“兰多做得相当出色，他的速度难以置信，他为迈凯伦做得很优秀，”梅赛德斯车手说道。“看到我的前车队在前面感觉喜忧参半，他们做得很好，赢得了上一场比赛，他们很优秀，显然他们用的是梅赛德斯引擎。”

“很高兴看到他们再次团结在一起。显然我们车队做出了正确的决定。我不想让兰多跑远，我不知道天气会怎昂，但是我非常感谢车队在这里和工厂里的男女同事们，因为我非常渴望（这场胜利）。”

汉密尔顿在换胎后不久就追到了第二名，并且不断缩小差距，最后紧跟到诺里斯身后，但并没有给他实质的威胁。七届世界冠军承认，如果不下雨，他很难超过迈凯伦车手。

“要超过兰多会非常困难，他的速度非常好，他做出了最快圈，所以要超过去很难，除非我们遇到了车流或他出现失误，但他一点也没有犯错，”他说道。“然后就下雨了，而那是非常机会主义的，我说车队干得非常好，所以非常感谢他们。”