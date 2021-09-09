库比卡继续代替莱科宁在蒙扎比赛

虽然莱科宁上周五在赞德弗尔特的两个自由练习阶段里出场，但是周五晚间，他的例行新冠病毒检测结果呈阳性，但他没有症状。从得知结果后，芬兰人就遵照国际汽联与F1的防疫守则在酒店隔离。

周六一早，阿尔法·罗密欧宣布由车队替补车手罗伯特·库比卡完成余下的赛事项目。尽管只留给这位波兰老将一个小时的练习时间，但他在周日的比赛里获得第15名。

莱科宁在周一乘坐私人飞机回到了瑞士的家中，因为荷兰对已接种两剂疫苗的感染者不要求强制隔离。尽管如此，阿尔法·罗密欧确认他不能参加本周末在蒙扎的比赛。

“阿尔法·罗密欧车队可以确认，替补车手罗伯特·库比卡将在本周末的意大利大奖赛里继续代替基米·莱科宁，”声明中写道。“基米在新冠检测呈阳性后错过了上周在赞德弗尔特的比赛，而且没有被允许重返赛事。根据卫生机构的要求，他仍然正在家中隔离。”

“罗伯特在荷兰仓促参加了FP3之后，他的表现令人钦佩。他将重返赛车，与安东尼奥·吉奥维纳兹一起参赛。”

这将是2019年阿布扎比大奖赛之后，库比卡第一次参加完整的比赛周末。之后他离开了威廉姆斯，加入阿尔法·罗密欧担任替补。2006年，首度参加F1赛季的波兰人，在蒙扎第一次登上大奖赛领奖台。

但是与常规的比赛周末不同的是，蒙扎采用冲刺排位赛的赛制，意味着库比卡在周五排位赛前同样只有一小时的练习时间。

“我需要的是在排位赛前驾驶赛车的时间，如果我要在蒙扎比赛，也只有一个小时的自由练习，”库比卡上周日赛后说道。“所以如果是那样的话，不会容易，但我认为我在今天表现出我有头脑。”

“我认为特别是在这些情况下，宁可损失几秒钟也要留在赛道上。这项运动没有魔法。几乎不可能直接跳进赛车就能找到速度。”