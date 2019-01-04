库比卡：对法拉利说“不”不容易

据了解，在法拉利的替补车手安东尼奥·吉奥维纳兹和丹尼尔·科维亚特分别加盟索伯和红牛二队之后，库比卡曾就承担模拟器的相关工作与跃马进行过讨论。但是，这位2008年加拿大大奖赛的冠军最终选择与威廉姆斯车队签订了一份今年重返F1的协议。他将与乔治·拉塞尔成为队友。

“我知道我想做什么，但有时候事情会比外界看起来复杂一些。”库比卡在接受Motorsport.com采访时表示，“我有一些机会，让我觉得很有趣。并且要拒绝并不容易。”

“归根结底，我是一名赛车手。尽管我已经很久没有赛车了，但这种赛车的心态赢已经胜出了。我很高兴做出这个决定，因为这是一个巨大的挑战。”

今年早些时候，库比卡证实了一个长久以来的谣言。那就是2012年他本已确定将加盟法拉利，搭档费尔南多·阿隆索。然而，2011年的拉力赛事故不仅给他造成了致命的伤害，同时也中断了他的赛车生涯。

波兰人将于2019年代表威廉姆斯车队重返赛道。这也将是他自2010年赛季结束以来首次参加大奖赛。而他相信自己已经为重返F1以及重新开启职业生涯的第二阶段做好了准备。

“成为一名F1车手并不容易。要说服人们你可以做到这点，并且在F1的围场中站稳脚跟也不容易，” 库比卡表示，“你必须有很大的动力去做这件事，因为我在12年前经历过这件事，最后我说，我觉得我有精力再做一次。”

“我不担心也不害怕这个挑战，我认为我能行。我拥有了一个很好的机会，这是我漫长旅途的一个圆满结局。”

尽管在赛道上的机会更少，但库比卡在法拉利的角色应该与他在威廉姆斯担任的测试和预备车手角色相似。他承认，从发展岗位调整到今年再次成为一名车手需要花一些功夫。

“当我驾驶赛车的时候，我必须记住，我必须提供高质量的信息和反馈，而且我能够提供良好的速度，不冒任何风险。”库比卡表示，“我必须稍微改变一下这种方法，因为现在我必须像以前一样为一支车队工作，但也要为自己工作。”

“我需要专注于不同的事情，这些事情在我比赛的时候可能会有用。这是一种不同的方法。”

翻译/小飞侠