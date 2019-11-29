库比卡接近敲定2020年个人F1/DTM计划

库比卡从一次威胁到职业生涯的受伤中竭力康复后，在今年重新回归大奖赛赛场。但是尼古拉斯·拉蒂费将在2020赛季取代他在威廉姆斯车队的车手席位。

因此，库比卡一直在寻找F1测试和模拟器工作的机会，并就此与哈斯车队进了洽谈。本月早些时候，美国车队确认向他发出过邀约。然而据了解，波兰人现在更有可能加入Racing Point车队。

在他最后一次代表威廉姆斯车队在阿布扎比出战前，库比卡表示已经决定好2020年的去向，但也强调这并不由他一个人说了算。

“我认为在某种程度上来说我自己已经做好决定了，”他说。“我现在不想说太多细节，目前的情况有些复杂，我们必须保证这个决定对各个方面、各个立场都能行得通。希望一旦做出了决定，能够尽快进行下一步流程，并且这也应该尽快处理。”

“在9月份时，我就认为这会尽快解决，但现在已经是12月了。但是我仍保持乐观，尽管所有的事情不是我单方面能决定，而现在情况要更复杂一些，因为我想要参与两个赛事，这需要做更多的工作协调和一些妥协。“

“但我认为所有的条件已经摆在那里了，现在只是需要将他们很好得结合起来，但愿它将顺利。”

库比卡解释到他要考虑的另一个因素是他的赞助商PKN Orlen，因为他们希望他能够继续出现在F1赛场。

但是波兰人将把比赛放在个人第一位，并且暗示他越来越有可能在明年参加DTM。

“我肯定是要寻求大的挑战机会，而DTM赛事是我最有可能参与的赛事，它是除了F1赛事之外，在欧洲最具挑战性的比赛，”库比卡表示。

“我认为，这样说吧，如果我可以去DTM比赛，我将非常高兴——并且如果我们能够把一些事情结合得很好，那所有人都将非常高兴，我对此持开放态度。”

奥迪车队极有可能维持目前的阵容不变，这意味着库比卡的选择将仅限于客户车队WRT，或是宝马车队。据宝马运动部总监詹斯·马奎拉特说，“DTM宝马车队正在重组车队结构和车手阵容。”

翻译/七七