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Formula 1 / 突发新闻

库比卡出任阿尔法·罗密欧F1车队替补车手

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库比卡出任阿尔法·罗密欧F1车队替补车手
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2020年1月2日 上午5:24

罗伯特·库比卡将在2020赛季出任阿尔法·罗密欧F1车队替补车手，而他的个人赞助商PKN Orlen也将成为车队的“联合冠名商”。

2011年初的拉力赛事故一度终结了库比卡的F1生涯。但是，他在2019年书写了励志故事，以威廉姆斯正式车手身份重返F1赛场，并且在霍根海姆的乱战中，为车队拿下整个赛季里唯一一个积分。

不过，35岁的波兰人在新加坡大奖赛前宣布，他决定离开威廉姆斯，从而成全了加拿大车手尼古拉斯·拉蒂菲将在今年升任车队的比赛车手。

此前，库比卡表示出对参加DTM的兴趣并且进行了测试，同时也与哈斯、Racing Point两支车队就驾驶模拟器的角色进行了磋商。不过最终，他与自己的赞助商PKN Orlen一起“牵手”由贴上“阿尔法·罗密欧”名字的索伯。

新年伊始，阿尔法车队宣布了与PKN Orlen达成“多年合作协议”，该波兰石油公司成为了车队的“联合冠名商”，车队将以“Alfa Romeo Racing ORLEN“的名字参加2020赛季。

虽然这支驻扎在瑞士Hinwil的车队更换了公司所有权、车队高层和车队名字，但是对库比卡仍有着特殊意义。2006年匈牙利大奖赛，他作为当时宝马-索伯的车手参加了第一场大奖赛。

2008年，在刘易斯·汉密尔顿与基米·莱科宁发生离奇维修区事故的加拿大大奖赛中，他赢下了个人F1生涯唯一一场胜利，并在当年的车手年度锦标竞争中获得第四名。

此前，阿尔法·罗密欧已经确定了莱科宁与安东尼奥·吉奥维纳兹将继续联手参加2020赛季。而车队也确定新赛季赛车名字为”C39“。

值得一提的是，鉴于阿尔法与法拉利深度的合作关系，业内人士相信属于法拉利车手学院的米克·舒马赫很有可能在2021赛季作为瑞士车队的正式车手参加F1。

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Author Frankie Mao

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