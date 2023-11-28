年度第七对威廉姆斯的意义不止900万美元F1分红

在阿布扎比收官站中，这支总部位于格罗夫的车队寄望于能阻挡住赛季末强势的中下游劲敌AlphaTauri，以便赢得车队第七之争。虽然威廉姆斯并未在这条不太适合自身赛车的赛道上获得任何积分，但角田裕毅的第八名最终不足以让意大利车队实现反超。

沃尔斯在比赛结束后表示，虽然车队很欢迎分红有所增加，但他表示，实现赛季末的目标对车队来说意义更大。

“也许最重要的是，这为车队奠定了基础，我们现在有了一些基础，” 沃尔斯在接受Motorsport.com的采访时表示。“你失去了风洞时间，这不是我们特别担心的财务因素。”

“但我想让他们做的是挺身而出并向前迈进：这是我们旅程的开始。顺便说一下，我们不会从这里倒退。这是一个新的事实上的标准，也是我们的春天。”

虽然获得第七名的900万美元分红对威廉姆斯来说并不会改变游戏规则，因为它需要比在前线战斗投入得多得多，但沃勒斯表示，这对车队所有者多里尔顿资本而言有着更广泛的意义。

“银行账户里有钱总是有帮助的，”他表示，“但我一直非常公开地表示，就损失而言，我们正在损失数千万美元。”但我们来这里投资，是为了回到前拍，无论短期内会付出什么代价。它的作用是，当我在幕后索要1亿美元时，它对讨论非常有帮助，这就是我们谈论的数字。这会产生巨大的影响。”

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Logan Sargeant, Williams FW45, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

荣耀时刻

阿布扎比的比赛对威廉姆斯来说是一场激烈的比赛，因为它很清楚AlphaTauri日益增长的竞争力将让其有机会夺走第七名。当角田在排位中获得第六时，这一点得到了进一步的证实。采用一停策略的日本小将甚至曾一度领跑比赛。

沃尔斯坚称，尽管比赛结果岌岌可危，但在整个大奖赛期间，他的情绪一直保持平静。

“奇怪的是，我在比赛中并没有真正感到紧张：尽管Netflix正在拍摄我，”他表示。“我很确定我在某些时候的表达不会是最好的，但我在比赛开始前得出的结论是，无论发生了什么，我都为我们迄今为止取得的成就感到骄傲。”

“我们必须记住，我们比赛道上的任何车队都提前停止了开发，然后顺便一提，我要求车队以第七名完赛。实现这一目标的几方面向我们印证了：一是我们做出了正确的决定，二是团队合作得非常好，才能取得今天的成绩。“

“我们不能忽视这样一个事实，即AlphaTauri在他们选择的策略上处于领先地位，而且他们速度很快。所以，年度排名领先他们对我来说是一个骄傲的时刻。”

翻译/小飞侠