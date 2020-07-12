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带病参赛的诺里斯不担心比赛对身体造成伤害

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带病参赛的诺里斯不担心比赛对身体造成伤害
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2020年7月12日 上午7:57

迈凯伦车手兰多·诺里斯表示尽管本周末的斯蒂利亚大奖赛期间他感到身体内在不适，但不担心会因为比赛而给自己造成伤害。

诺里斯在上周末的揭幕战奥地利大奖赛中拿到F1生涯第一个领奖台成绩。然而“背靠背”在红牛环进行的本赛季第二个周末，他在周五练习阶段驾驶赛车时感到身体不适，“在刹车和过弯的时候，感觉到G力带来的压缩感，并引起疼痛”。

因为大雨，周六上午的第三节自由练习没有进行。而下午的排位赛后，诺里斯表示排位赛里感到稍有好转，因为在湿地上进行，刹车的压力以及湿地上的压缩感都有所减小。

这位迈凯伦车手原本以为是背部问题，之后感觉更多是源于身体内，但是没有查明具体的原因。为此，他透露自己不得不服止痛药上阵。

由于今天的比赛将在晴好天气下进行，诺里斯坦言未知原因的不适“会在干地上是大问题”，但是他不担心可能给自己的身体带来伤害。

“不，这倒不是我担心的，”诺里斯在传统的迈凯伦周六媒体会上表示，“昨天是有点变得严重，但在造成伤害方面，我并不担心，只是证明了（不适的原因）是身体内部的。”

红牛环只有10个弯组成，单圈车速非常快。上一场的最快单圈正是由诺里斯在最后一圈做出，达到1分07.475秒，平均速度接近230公里/小时。即便重载油时赛车的单圈速度会变慢，但随着比赛深入而不断变快，再加上连续71圈的高速过弯，对身体是相当大的考验。

“我会做一些必要的事情，确保自己舒适，为整场比赛能感到舒适，”迈凯伦车手继续说，“肯定会有一些不适。”

“但是很难知道，自从感到有问题后还没进行过得比赛，所以不知道应该抱着什么期待。即使有疼痛，如果有机会拿积分，如果有机会为车队取得好成绩，我希望不会有劣势。”

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Author Frankie Mao

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