希尔：维斯塔潘和汉密尔顿的碰撞表明他们“缺乏自我控制”

在蒙扎，两人在一号弯发生碰撞后双双“同归于尽”。而就在三场比赛之前，这对劲敌也曾在银石相撞，导致维斯塔潘遭遇了严重撞车。

巧合的是，希尔本人曾在1995年的英国和意大利大奖赛上都与当时正在争夺年度总冠军的对手迈克尔·舒马赫发生了碰撞。

这位车坛名宿表示，目前两位冠军争夺者之间的竞争已经形成了一场伟大的战斗，但他更希望看到的是双方的实力。

“这让比赛变得非常扣人心弦，”希尔在接受Motorsport.com的采访时表示，“这是引人入胜又激动人心。”

“我只是认为，在我们的运动中，不可避免地会发生这些撞车事故，这很令人惋惜。我不认为这是一种技巧的展示。这表明你缺乏自控制力，真的。”

“这是可以避免的。问题是这到底是判断失误，还是故意的不愿让步。他们都很努力，但我认为你至少要有领先一个车轮的位置，才能从外侧超越对手，而马克斯从来没有处于那样的位置。”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

希尔注意到是维斯塔潘的赛车在通过减速弯路肩时的颠簸导致了随后的碰撞。

“一旦你这么做了，你就失控了，”英国人说道，“我想他本可以更早地选择走逃生道路，避免相撞，然后再走其他的线路，但他没有。”

“也许他知道，如果刘易斯领先，他就完蛋了。后果非常可怕。但非常幸运的是，刘易斯没有受伤。我看到过一张他的脑袋险些被车轮压到的照片，如果马克斯把离合器扔了，然后刘易斯的脑袋撞到车轮，那可能会非常糟糕。但这是马克斯无法控制的。”

同时希尔也承认迈凯伦在意大利包揽一二的胜利与1998年的斯帕有一些相似之处。当时车队老板埃迪·乔丹告诉他和队友拉尔夫·舒马赫在领先的位置坚持住，就能为车队创造历史。

“前几天我和扎克（布朗）打了高尔夫，我对于他如何提升迈凯伦的动力，并做出一些伟大、大胆的决定很感兴趣。雇佣安德雷亚斯·塞德尔显然就是其中之一。”

“他们的车看起来不错，看起来很有竞争力，不是吗?也许它没有梅赛德斯或者红牛的那么好，但颇有竞争力。丹尼尔·里卡多也展现了出色而成熟的团队领导能力。”

翻译/小飞侠