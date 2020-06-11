布朗：F1有计划解决多元化缺失问题

乔治·弗洛伊德被杀害后，世界各地爆发了反对种族不平等的抗议活动。F1卫冕世界冠军刘易斯·汉密尔顿也批评了他的F1同行们“保持沉默”的行为，并表示自己在这件事情上“孤立无援”。

但随后不少车手跟随汉密尔顿的言论，发表了支持“黑人的命也是命”运动的相关信息。而F1本身也发表了谴责种族主义的声明。

布朗表示，汉密尔顿关于F1缺乏多样性的评论是“非常有效的”，同时也指出这是赛车运动正在努力解决的问题。

“我认为，F1几年前就已经意识到，我们希望加强我们的多样性以及我们的多元化项目，无论是公司内部还是外部，我们几年前就开始着手于这方面的工作了。” 布朗在接受Sky Sports F1采访时表示。

“我们认为，F1缺失多样性的原因从一开始就存在。它从基层开始，甚至从学校的STEM（科学、技术、工程和数学）学科开始。”

“我们从学校就开始普及F1教育了。在过去的一两年里，我们参与得更多。参与其中的孩子有着很强的多样性。学校里参加F1项目的孩子中有40%是女孩，这是一个很好的开始。”

同时布朗透露，F1一直致力于通过发展卡丁车使赛车运动的“门槛”更低，从而帮助增加多样性。

“我们非常关注如何提升草根赛车运动的水平。”布朗表示， “在过去的几周和几个月里，我一直在和一个小组合作，研究我们如何能打造一项真正基础的卡丁车活动，让孩子们在很小的时候就能够参与其中。”

“事实上，F1拥有一个非常强大的精英管理体系。它应该永远遵循这样的规律，那就是赢家永远是最出色的。我们不能强迫这一点。但我们可以给少数人群更多机会参与赛车运动的机会，不仅仅是驾驶，还可以是参与工程和其他活动。”

“我们正在为这些倡议添砖加瓦。很明显，作为一家公司，我们已经在性别薪酬差距和公司内部其他薪酬差距方面采取了很多措施，确保我们竭尽所能。”

“我认为F1是有帮助的。我认为你可以看到我们正在进行的一些卡丁车计划都将是绝佳的机会，并且F1也会给予它支持。”

近日，由于英国发生了大规模的抗议活动，汉密尔顿经常在“黑人的命也是命”运动话题下发帖。

这位梅赛德斯车手周一在Instagram上表示，他支持上周末布里斯托尔的抗议者移走爱德华·科斯顿雕像的举措。

“如果那些人没有拆除这座纪念种族主义奴隶贩子的雕像，它就永远不会被移除。” 汉密尔顿在Instagram上写道。

“有人说要把它送进博物馆。但他的雕像就应该被扔进河里，就像两万非洲人的灵魂一样，他们死在去往那里的旅途中，然后被扔进海里，没有埋葬或纪念。”

“他把他们从各自的家庭、国家里‘偷走’，这不该是值得庆祝的。它应该被一个纪念碑取代，纪念他卖掉的所有人，纪念那些失去生命的人。”

翻译/小飞侠