Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
11 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
葡萄牙大奖赛
25 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾米利亚-罗马涅大奖赛
01 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
土耳其大奖赛
15 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
29 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
萨基尔大奖赛
Tickets
04 12月
Next event in
3 days
See full schedule
R
Formula 1
阿布扎比大奖赛
Tickets
11 12月
Next event in
10 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous Next
Formula 1 / 巴林大奖赛 / 重大新闻

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故

shares
comments
布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故
By:

F1竞赛主管罗斯·布朗表示，F1将对罗曼·格罗斯让在巴林大奖赛伊始时发生的可怕事故展开“深入调查”。

巴林大奖赛开始没多久，格罗斯让在与丹尼尔·科维亚特的赛车发生触碰后，赛车径直失控冲向了右侧护栏。索性法国人死里逃生并只受了轻伤。

事发时，底盘穿过了护栏，致使整个尾部断裂，并引发了一场剧烈的火灾。在首批抵达现场的国际汽联医疗官伊恩·罗伯茨的帮助下，格罗斯让自行逃离了驾驶舱并成功离开了事故现场。

事后布朗承认，护栏裂开并使得底盘穿过的方式令他“心有余悸”。

“对于F1的每个人来说，看到如此严重的事故都令人震惊，”英国人表示，“尤其是我们不太看到这样的事故，并且还涉及到火灾。”

“但我认为这是对国际汽联和车队多年来所做工作的敬意。我想我们还记得‘光环’刚推出时的引发的争议。我要感谢让·托德，因为是他坚持认为应该引入这一系统。

“我认为今天没有光环，我们可能会看到截然不同的情况。对我来说，这就是让我感到惊讶的地方，它在赛车撞向护栏时，设法让它们保持分开。

“但我相信我们会进行深入调查，了解我们能从中吸取什么教训。因为看到护栏以这样的方式开裂显然不是我们希望的。”

同时布朗赞扬了罗伯茨和火速赶到现场的当地赛道抢险员的努力。

“我完全同意，每个人都有功劳。他们有清晰的想法，明确的目标，没有丝毫的犹豫。他们做了他们今天需要做的事情，你不能责怪他们，“他说。

“我们为拥有他们而自豪。我认为看到这样的专业水平和反应让车手很放心。从这方面来说，我认为这是完美的。但显然，我们不希望看到这样的事故。但是就反应而言，我真的不认为还有比这更高效的应对方式了。”

翻译/小飞侠

Related video

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命

Previous article

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命

Next article

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 巴林大奖赛
车手 罗曼 格罗斯让
Author Adam Cooper

Trending Today

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过

马克·韦伯赛车生涯回顾：不完美中显露“磐石”本色
WEC WEC / 特别专题

马克·韦伯赛车生涯回顾：不完美中显露“磐石”本色

F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势
FIA F2 FIA F2 / 比赛报告

F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命

F1选择“光环”作为2017年驾驶舱保护装置
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

F1选择“光环”作为2017年驾驶舱保护装置

Latest news

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命

巴林大奖赛：汉密尔顿稳健获胜，幸存者格罗斯让荣获“最佳车手”
Formula 1 Formula 1 / 比赛报告

巴林大奖赛：汉密尔顿稳健获胜，幸存者格罗斯让荣获“最佳车手”

Trending

1
Formula 1

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故

1h
2
Formula 1

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过

1h
3
WEC

马克·韦伯赛车生涯回顾：不完美中显露“磐石”本色

4
FIA F2

F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势

19h
5
Formula 1

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命

8h

Latest news

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过
Formula 1

F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故
Formula 1

布朗：F1将"深入调查"格罗斯让事故

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命
Formula 1

格罗斯让住院治疗手部烧伤，感谢“光环”救命

巴林大奖赛：汉密尔顿稳健获胜，幸存者格罗斯让荣获“最佳车手”
Formula 1

巴林大奖赛：汉密尔顿稳健获胜，幸存者格罗斯让荣获“最佳车手”

格罗斯让在巴林开场圈事故中火海逃生
Formula 1

格罗斯让在巴林开场圈事故中火海逃生

Latest videos

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权