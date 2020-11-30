巴林大奖赛开始没多久，格罗斯让在与丹尼尔·科维亚特的赛车发生触碰后，赛车径直失控冲向了右侧护栏。索性法国人死里逃生并只受了轻伤。

事发时，底盘穿过了护栏，致使整个尾部断裂，并引发了一场剧烈的火灾。在首批抵达现场的国际汽联医疗官伊恩·罗伯茨的帮助下，格罗斯让自行逃离了驾驶舱并成功离开了事故现场。

事后布朗承认，护栏裂开并使得底盘穿过的方式令他“心有余悸”。

“对于F1的每个人来说，看到如此严重的事故都令人震惊，”英国人表示，“尤其是我们不太看到这样的事故，并且还涉及到火灾。”

“但我认为这是对国际汽联和车队多年来所做工作的敬意。我想我们还记得‘光环’刚推出时的引发的争议。我要感谢让·托德，因为是他坚持认为应该引入这一系统。

“我认为今天没有光环，我们可能会看到截然不同的情况。对我来说，这就是让我感到惊讶的地方，它在赛车撞向护栏时，设法让它们保持分开。

“但我相信我们会进行深入调查，了解我们能从中吸取什么教训。因为看到护栏以这样的方式开裂显然不是我们希望的。”

同时布朗赞扬了罗伯茨和火速赶到现场的当地赛道抢险员的努力。

“我完全同意，每个人都有功劳。他们有清晰的想法，明确的目标，没有丝毫的犹豫。他们做了他们今天需要做的事情，你不能责怪他们，“他说。

“我们为拥有他们而自豪。我认为看到这样的专业水平和反应让车手很放心。从这方面来说，我认为这是完美的。但显然，我们不希望看到这样的事故。但是就反应而言，我真的不认为还有比这更高效的应对方式了。”

翻译/小飞侠

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