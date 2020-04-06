布朗：F1可以承受失去一支车队

自从F1因疫情影响而停摆以来，这项运动能否经受住一场可以预见的经济危机造成的严峻考验成为焦点。由于工厂停工，比赛无法进行，现实的困境正侵袭着参赛车队，尤其是否会有本就财政紧张的小车队不幸离开。

“我不觉得很多，”布朗在接受BBC电视台早间节目采访时表示，“现在有10支车队，20辆赛车。在不久前的金融危机之后，我们只有18辆赛车。我认为这大概是底线。所以实际上，我们或许能够承受失去一支车队。（失去）两支车队就变成警戒区。如果三支就有非常非常根本性的问题。”

不过，在另外单独接受BBC体育的采访时，布朗坦言如果F1处理不妥善，甚至可能有四支车队退出。

美国人表示：“这对车队有可能是毁灭性的。是否会对足够的车队（是毁灭性的），不一定非得超过两支车队，就可能对整个F1构成威胁。

“考虑到当下的世界形势，如果我们不激进地应对现在的情况，会有两支车队消失吗？是的。实际上，我可以看到四支车队消失，如果不能妥善处理的话。”

2008支2009年的全球“金融海啸”中，F1失去了本田、宝马和丰田三支厂商车队。虽然2010年有三支新车队加入，但都未能长久下去。而最近一次有新军加入，是2016年起参赛的哈斯。

在布朗看来，哪怕危机过去，想要对F1车队“抄底”都很难。“鉴于一支车队重整旗鼓需要花多久时间，鉴于我们眼下正处于经济和卫生危机，试想会像从前那样有许多人争相收购车队……从这个角度来说，我认为情况不能更糟了。”

近期权威机构认为F1有足够的实力渡过危机，布朗同样认为F1本身有资源扛住危机，但是“不健康的”环境使得车队处于危险中。

“不少车队都处境困难，”迈凯伦车队CEO说道，“实际上，这项运动有很多资源，不仅现在可以生存，也可以在未来前进。但是不公平的分配，让生态环境不健康。所以在像这样的时期需要非常小心。车队很脆弱，只有生存下来，才有这项运动。”

自从新赛季暂缓启动，F1已经采取了一系列降低成本的措施，试图帮助车队渡过这场危机并能够在未来“健康”地发展下去。

这些措施包括提前关闭工厂三周、把原定于2021年实施的新技术规则推迟到2022年、明年继续使用今年的赛车。但是随着疫情可能会持续数个月，车队将继续考虑其他有助于从根本上降低成本的选择，包括连续几年冻结引擎研发、在明年采取更严格的“预算帽”制度等。

布朗透露，车队已经基本同意把“预算帽”的成本上限从此前商定的1.75亿美元进一步下调到1.5亿美元，而且有大车队愿意进一步收紧预算。