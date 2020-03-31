布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?

布朗GP一举夺得锦标赛胜利的经典案例已经被载入了史册。这是一个非凡的故事——面对本田 “落跑”的寒冬，罗斯·布朗不仅带领车队在最后一刻与梅赛德斯达成了引擎协议，同时还争取到了足够的资金以帮助车队支撑过整个赛季。

但事实上，在赛季经过三分之一的时候，BGP001已不再是赛道上的“标杆”。赛季结束时，其充其量只是中游集团竞争者中的一份子。

诚然，尽管布朗GP革命性的双层扩散器帮助其领先了对手威廉姆斯和丰田“若干英里”，并在赛季初占取先机，但当这一设计被国际汽联宣布合法并被其他车队“复制”后，BGP001的优势便立刻消失殆尽。

来看看统计数据：在截止至伊斯坦布尔的前七场大奖赛中，两辆布朗GP赛车总共获得96个积分。由于采用的是旧的积分系统，当时包揽一二名的车队在积分上的优势还不及如今这般巨大。

在接下来的11场比赛中，尽管拿下了瓦伦西亚和蒙扎的胜利，但巴顿和巴里切罗总共只收获了76分。

值得注意的是，布朗GP早期的成功得益于法拉利和迈凯伦的糟糕开局。由于在2008年经历了一整年势均力敌的冠军争夺战，两队都“怠慢”了2009年的赛车研发。

这并不是要诋毁布朗GP取得的成就。恰恰相反。如果布朗的运营预算与其他领先车队相同，那么2009年下半年的结果可能会完全不同。

但随着赛季的推进，即便数据表明BGP001帮助布朗GP赢得了该赛季的双料冠军，但它仍算不上是该赛季的“标杆”。

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Photo by: Sutton Images

2009年最出色的赛车当属红牛的RB5。这款车为奥地利能量饮料品牌在未来十年获得成功奠定了基础。

“对我来说，（2009年）最具革命性的赛车是红牛RB5，因为它们打造了一些全新的概念，”Motorsport.com的技术专家乔治·皮奥拉透露。

“从推杆后悬挂到拉杆的变化，现在成为了一种趋势——所有的F1赛车都在尾部安装了这种拉杆式悬挂。为了充分利用这种设计，排气的位置也是全新的。一开始，每个人都怀疑这一解决方案的可靠性，但它从来没有出现过问题。而这也是F1赛车通过利用尾气排放创造一次巨大变革的起点。”

“不幸的是对于阿德里安·纽维来说，布朗令他有点心烦意乱。这辆车有一个前人没想到过的设计方案——它被称为双层扩散器。国际汽联的意图是对扩散器进行大幅的限制。但是罗斯·布朗在规则中发现了一个洞，他们在后部创造了一种双层扩散器，相比其他人获得了巨大的优势。”

“当红牛在摩纳哥引入双层扩散器时，他们开始赢得胜利。但对布朗来说幸运的是，胜利都是由简森·巴顿所取得的，因此他的积分没有被巴里切罗所‘瓜分’。这辆车也成为了世界冠军。”

“但除了双层扩压器外，没有什么显著的不同，除了一个解决方案——这个分流器是由这辆赛车（BGP001）引入的，然后被其他车所复制。所以最后它是一辆非常高效、非常可靠的赛车。”

随着在中国取得首场胜利，RB5变得越发强大。随着赛季的推进，塞巴斯蒂安·维特尔和马克·韦伯以六场胜利结束了该赛季，仅仅比布朗组合少两场。

此外，从英国大奖赛到赛季收官战阿布扎比，红牛以97个积分完胜了缺乏研发的BGP001

所取得的76分。

但布朗GP仍然以一种多年未见的方式，在赛季初积攒了足够的优势。因此即便它不具备红牛的实力，但也依旧是2009年F1当之无愧的赢家。

翻译/小飞侠