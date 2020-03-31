布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?

距离“初来乍到”的布朗GP车队在2009年的澳大利亚大奖赛上以一场一鸣惊人的胜利惊艳整个车坛已经过去了11年。回顾历史，BGP001是否真的称得上是该赛季的“代表之作”？
布朗GP一举夺得锦标赛胜利的经典案例已经被载入了史册。这是一个非凡的故事——面对本田 “落跑”的寒冬，罗斯·布朗不仅带领车队在最后一刻与梅赛德斯达成了引擎协议，同时还争取到了足够的资金以帮助车队支撑过整个赛季。
但事实上，在赛季经过三分之一的时候，BGP001已不再是赛道上的“标杆”。赛季结束时，其充其量只是中游集团竞争者中的一份子。
诚然，尽管布朗GP革命性的双层扩散器帮助其领先了对手威廉姆斯和丰田“若干英里”，并在赛季初占取先机，但当这一设计被国际汽联宣布合法并被其他车队“复制”后，BGP001的优势便立刻消失殆尽。
来看看统计数据：在截止至伊斯坦布尔的前七场大奖赛中，两辆布朗GP赛车总共获得96个积分。由于采用的是旧的积分系统，当时包揽一二名的车队在积分上的优势还不及如今这般巨大。
在接下来的11场比赛中，尽管拿下了瓦伦西亚和蒙扎的胜利，但巴顿和巴里切罗总共只收获了76分。
值得注意的是，布朗GP早期的成功得益于法拉利和迈凯伦的糟糕开局。由于在2008年经历了一整年势均力敌的冠军争夺战，两队都“怠慢”了2009年的赛车研发。
这并不是要诋毁布朗GP取得的成就。恰恰相反。如果布朗的运营预算与其他领先车队相同，那么2009年下半年的结果可能会完全不同。
但随着赛季的推进，即便数据表明BGP001帮助布朗GP赢得了该赛季的双料冠军，但它仍算不上是该赛季的“标杆”。
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5
Photo by: Sutton Images
2009年最出色的赛车当属红牛的RB5。这款车为奥地利能量饮料品牌在未来十年获得成功奠定了基础。
“对我来说，（2009年）最具革命性的赛车是红牛RB5，因为它们打造了一些全新的概念，”Motorsport.com的技术专家乔治·皮奥拉透露。
“从推杆后悬挂到拉杆的变化，现在成为了一种趋势——所有的F1赛车都在尾部安装了这种拉杆式悬挂。为了充分利用这种设计，排气的位置也是全新的。一开始，每个人都怀疑这一解决方案的可靠性，但它从来没有出现过问题。而这也是F1赛车通过利用尾气排放创造一次巨大变革的起点。”
“不幸的是对于阿德里安·纽维来说，布朗令他有点心烦意乱。这辆车有一个前人没想到过的设计方案——它被称为双层扩散器。国际汽联的意图是对扩散器进行大幅的限制。但是罗斯·布朗在规则中发现了一个洞，他们在后部创造了一种双层扩散器，相比其他人获得了巨大的优势。”
“当红牛在摩纳哥引入双层扩散器时，他们开始赢得胜利。但对布朗来说幸运的是，胜利都是由简森·巴顿所取得的，因此他的积分没有被巴里切罗所‘瓜分’。这辆车也成为了世界冠军。”
“但除了双层扩压器外，没有什么显著的不同，除了一个解决方案——这个分流器是由这辆赛车（BGP001）引入的，然后被其他车所复制。所以最后它是一辆非常高效、非常可靠的赛车。”
随着在中国取得首场胜利，RB5变得越发强大。随着赛季的推进，塞巴斯蒂安·维特尔和马克·韦伯以六场胜利结束了该赛季，仅仅比布朗组合少两场。
此外，从英国大奖赛到赛季收官战阿布扎比，红牛以97个积分完胜了缺乏研发的BGP001
所取得的76分。
但布朗GP仍然以一种多年未见的方式，在赛季初积攒了足够的优势。因此即便它不具备红牛的实力，但也依旧是2009年F1当之无愧的赢家。
翻译/小飞侠
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|Rachit Thukral