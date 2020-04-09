布朗：2020赛季“最有可能”在欧洲以关门形式启动

在新冠肺炎疫情影响下，原2020年赛历上的前九场大奖赛或取消或延期之后，定于6月28日在保罗·里卡德举行的法国大奖赛是当前日期最早的赛事。

近日，布朗在接受Sky Sports F1节目采访时表达了让2020赛季启动的重要性，而且透露了官方倾向于在欧洲的赛道上开始，但必须保证所有人员的安全，哪怕届时不会有观众到场。

“很明显车队和每个参与人员的出差将会是大问题之一，你可以坚持的是，一旦我们去到那里，我们可以做到适当的自我独立，”布朗向采访他的马丁·布伦德尔表示。

“我们的看法是可能倾向于在欧洲启动赛季，并且甚至可能关门比赛。我们可能打造非常封闭的环境，车队们包机抵达，我们把他们运到赛道，我们确保每个人都做测试、没有问题，不对任何人构成风险并且举行一场没有观众的比赛。”

“（没有观众）那不好，但总比完全没有来得好。我认为我们必须记得的是有千百万车迷还在家里。他们中很多人正在隔离中，而能够举行赛事、进行直播、娱乐大众，对我们正面对的危机来说是巨大的奖励。但是我们不能让任何人有风险。”

布朗认为一旦确定本赛季开始进行，就不能再被打断。他补充道：“我们正在研究可以让我们最早启动赛季的组织结构，但还有持续进行比赛的能力。如果开启赛季后又暂停一段时间，随后再重新开始，那是没有意义的。我认为最有可能的是在欧洲（启动赛季），而且可以想象的是关门比赛。”

虽然F1官方正在研究今年赛历的修订，但是迟迟没有公布其计划。布朗表示“等到情况稳定了再呈现赛历”，否则若再有其他赛事决定取消或延期，就会让工作白做。

此前，F1 CEO切斯·凯利表示会在安全的前提下启动2020赛季，而且目标是完成15-18场大奖赛，尽管根据F1《竞赛规则》只需8场大奖赛就可以构成一届世界锦标赛。

因此在布朗看来，如果只需要按这个数量完成赛季，那么“十月是最后的截止日期”。但是，他相信如果可以在七月启动赛季，那么完全能够举行19场。

“如果我们可以在七月初开始赛季，我们可以进行一个19场比赛的赛季，”英国人表示，“（赛程）艰苦的：连续进行三场，休息一个周末，再进行三场，然后再休息一个周末。”

“但是我们研究了所有的后勤问题，而我们认为我们可以举行19-19场比赛，如果我们可以在七月份开始。所以选择就是在这两个数字之间。”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takes a photo of his supporters Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

布朗坦言，像新加坡这样的街道赛，因为牵涉到城市联动的复杂问题，在调整的灵活性方面不如在封闭赛道上进行的赛事。但同时，他也披露一些比赛会调整为两天制，以保证差旅计划。

他说：“我们可能会有一些比赛是两天制，以便满足后勤的需求。例如，如果我们去中国的话，可能就是两天制的比赛，因为去那里并结束后再去下一场计划中的比赛，两天制会容易一点。

“但是我们的人以及国际汽联，在咨询车队的同时，对所有的选项都做了研究。当前我们研究的是一场关门的比赛，我们如何把大家带到那里，我们如何保护他们，我们如何确保比赛安全，哪些人可以进到围场。所有的组合情况都在进行讨论。”