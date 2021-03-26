布朗预测梅赛德斯明年会启用维斯塔潘/拉塞尔组合

由于刘易斯·汉密尔顿与瓦尔特利·博塔斯与梅赛德斯都只签订了2021赛季的合约，使得德国车队明年的车手阵容受到了广泛猜测。

不仅如此，去年汉密尔顿因感染新冠病毒期间，梅赛德斯旗下的拉塞尔临时替补出战表现惊艳——险些有机会赢下比赛。业内人士相信，英国人完成与威廉姆斯的合约之后，晋升梅赛德斯主力车手是板上钉钉的事情。

而如果汉密尔顿选择不再继续，梅赛德斯必然需要寻找合适的接班人，那么就实力而言，维斯塔潘显然是最佳人选。红牛领队克里斯蒂安·霍纳不久前公开表示，他相信自己的对手一定会向荷兰人抛出橄榄枝。

近日，迈凯伦车队CEO布朗接受英国报纸采访时，谈到了他对梅赛德斯2022赛季阵容的想法，他认为维斯塔潘和拉塞尔的组合是“合理的选择”。

本赛季第一节练习进行前，布朗在媒体采访时间进一步做出了阐述。“在我看来那对梅赛德斯是符合逻辑的选择，考虑到乔治与梅赛德斯的宴席，我印象中他（与威廉姆斯）的合约今年年底到期。刘易斯签约了一年，而我相信马克斯会在今年年底变成自由人。”

“无论那时候否真的会发生，我不是试着搅浑水，只是在我看来事情可能是那样。我认为那对托托是合理的选择，但对于那是否会发生，我没有内幕消息。”

值得一提的是，汉密尔顿在本周四车手新闻发布会上，对自己的未来也做出了回应。他不认为2021年是自己F1生涯的“谢幕演出”，而且明确表示他对2022年规则改革非常期待。