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Formula 1 / 突发新闻

布朗透露F1车队已同意1.45亿美元“预算帽”

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布朗透露F1车队已同意1.45亿美元“预算帽”
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2020年5月5日 上午4:57

F1竞赛总监罗斯·布朗透露10支车队已经就2021年实施的“预算帽”降低到1.45亿美元达成一致，但是会继续研究今后进一步降低的可能，以便确保这项运动能够可持续发展。

本周一，布朗与国际汽联、车队看完会之后，在接受Sky Sports采访时确认了这个消息。

去年，车队在经过与F1、国际汽联的磋商后，确定了从2021年开始实施的1.75亿美元“预算帽”规则。

自从新冠肺炎疫情发生以来，为了保护F1赛事，尤其是确保车队能够度过新一轮的经济危机，F1、国际汽联和车队就展开了三方会谈，试图进一步降低成本上限。但是对于迈凯伦等车队主张的1亿美元的激进方案，法拉利坚决抵制，并明确表示不接受低于1.45亿美元的水平。

不过布朗透露，在车队背后母公司更高层人士的参与后，所有车都对1.45亿美元的成本上限点头同意。

“预算帽的初衷是让赛道上更有竞争力，”布朗表示，“我认为以我们现在的处境，这项运动的可持续发展——经济方面的可持续发展——是首要任务。”

“我认为它对大车队和小车队有着同等重要性。那些位居车队领队之上的管理层对此非常清楚，所以信息很明确，我们要削减预算。”

不过，“预算帽”仅限于同赛车研发运作相关的竞赛工作，并不包括车手年薪、车队管理层薪水、市场营销费用等。但是布朗也明确表示，下一步的目标是在2021年以后把成本降得更低。

他补充说：“我们刚开始定的是1.75亿美元。经过了很长的斗争才降低下来。在当前的危机下，我们现在要从1.45亿美元开始。（接下来的）讨论就是我们可以在接下来几年里如何进一步降低？”

近期，法拉利前领队斯蒂法诺·多梅尼卡利在参与Motorsport.com发起的“向前看（#thinkingforward）系列主题”研讨时表示，如果赛车运动不趁眼下的危机重塑其未来发展体系，那么就是“犯罪”。

布朗相信，在F1参赛成本得到控制之后，新的《协和协议》将使得车队的年度奖金分配趋于平衡，从而塑造一个健康的体系。

”每个方面都会得到平衡，我们降低在F1可以花钱的数量，我们改善奖金的分配，使得车队之间更加平均，”他说。

“一个良好的中油集团应该能取得领奖台成绩，可能会赢比赛，并且应该小有盈利。如果我们可以实现这个目标，我们就会确保非常可持续发展的未来。”

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