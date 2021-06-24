布朗：诺里斯与当前F1”赛道上任何人一样快“

2021年诺里斯迎来了个人最好的F1赛季开局，不仅在前六场比赛中五次挤进前五，同时还在伊莫拉和摩纳哥登上了领奖台。

凭借这一成绩，21岁英国小将成功帮助迈凯伦在制造商年度积分榜上攀升到第三，领先法拉利，同时他自己在车手年度积分榜上排名第四。

里卡多在今年年初加盟了迈凯伦，并且迄今为止一直在努力提升速度以追赶上队友的脚步。上周日在保罗·里卡德的比赛中，他成功地紧随诺里斯以第六名完成了比赛。

布朗非常同情里卡多在更换车队时所面临的挑战，尤其是2021年季前测试的时间相较以往有所减少。但他对于澳大利亚人所取得进步感到高兴，并认为诺里斯对于新队友来说是一个“很好的标杆”。

“我们不能忘记，他只参加了今年一半时间的测试。而且测试期间，我们还在尝试了解我们的动力单元，”布朗表示。

“所以我们从丹尼尔身上看到的是他每个周末都在变得更快。他的职业素养很好，态度也很谦和，他和团队合作得更紧密了。”

“所以我非常有信心他很快就能达到他的极限速度。我认为，新冠肺炎疫情时期测试日子有所减少，适应一辆新车对他来说肯定很不容易。而我认为他的队友现在和赛道上任何人一样快。所以他有一个很好的标杆去竞争。”

诺里斯在2019赛季首次代表迈凯伦征战F1，并在今年迎来了自己最出色的F1赛季。在赛季还剩余三分之二的情况下，他所取得的积分只和去年总分相差21分。

布朗解释了迈凯伦所注意到的诺里斯相比前两个赛季取得巨大进步的主要原因，即在变得更具有攻击性的同时确保不再犯错。

”兰多已经变得越发成熟了。来的时候他还是个新秀，但现在他的驾驶已经很娴熟了，”布朗表示。

“如果你看看其他的新秀，他们都发生过不少意外。虽然他们拿出了速度，但有好多次都失控了。而兰多没有，他从一开始就展现了强大速度和成熟稳重的一面。”

“去年和今年我们让他做的是更进一步地突破极限。这基本上是鼓励性质的，他可以时不时地去尝试这点。但我们看到的是他卯足了劲儿，速度也快上加快了。但他依旧让赛车安全地行驶在赛道上，这相当棒。”

“迄今他的失误是在意大利时稍稍超出了赛道界限，原本他可以在那里取得（排位赛）第三。所以他提升了自己的攻击性、他的起步和前几圈的表现，但让一切都在掌控之中。”

“正如你会在第一年所预见的，他有时会花些时间来了解赛道和赛车调校，也会向卡洛斯（塞恩斯）看齐。但现在我们看到的是，他从周五的第一次练习开始就能立刻找到状态。所以我们对兰多的表现非常满意，并认为他已经展现出了很高的水平。”

翻译/小飞侠