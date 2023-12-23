布朗：迈凯伦可“提前”预防诺里斯和皮亚斯特雷内斗
迈凯伦F1车队CEO扎克·布朗表示，他和车队领队安德雷亚·斯戴拉“可提前预防”兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷在未来变得关系紧张。
尽管在意大利大奖赛中发生了一次性的碰撞，但诺里斯和皮亚斯特雷在2023赛季中总体关系融洽。在沃金车队效力的第五个年头，诺里斯成为了车队实际上的领袖车手，而皮亚斯特雷则是一名新秀。
成绩单反映出了两人在经验上的差距，诺里斯的积分是澳大利亚人的两倍多，并且七次登上领奖台，而澳大利亚人只有两次。但皮亚斯特雷在卡塔尔的冲刺赛中取得了胜利，这是诺里斯尚未做到的。
但皮亚斯特雷惊艳的新秀赛季彰显了他作为未来之星的实力。鉴于诺里斯也承认，这位年轻车手迫使他在迈凯伦时刻保持警惕，迈凯伦预计皮亚斯特雷将在未来几年里越来越强。
由于诺里斯和皮亚斯特雷在纯速度上经常不相上下，布朗表示车队已经为这对组合“考虑自己的利益"做好准备，但他表示他和车队领队斯戴拉会”提前“预防任何关系紧张的情况。
”这并不令人担忧，我们都知道，只要（车队里）有两位车手，其中一位必然会在几个周末击败另一位，“布朗说。“他们现在的竞争非常激烈，能够感觉到他们为车队比赛的动力。但我们知道，他们总有一天会考虑自己的利益，这是迟早的事。”
"我觉得安德雷亚和我都很擅长车手管理，所以我认为我们可以提前预防，确保健康的竞争关系持续下去。”
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, congratulates Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying
布朗声称，当诺里斯和皮亚斯特雷在蒙扎的第一个之字弯相撞后，车队进行了“健康的对话”，而不是让任何潜在的问题继续存在。
”通过我们的F1经验，我们都能判断出马上有危险的事情发生，“他解释说。“你不知道其他车队大佬会怎么做，但你会坐在那里思索：'我现在就得处理这个问题'。有时作为局外人，我感到非常诧异，你看到过事情升级，看起来是车队没有立即介入。”
"因此在蒙扎之后，那是他们第一次也是唯一一次碰撞，我们展开了一次非常健康的——没有很费劲——对话，而不是等到第二次或者第三次（碰撞）之后。”
"我认为，曾经参加过比赛，虽然没有这两个人快，但是我认为这有助于我理解车手的心理，以及了解何时何地如何解决问题，因为如果在错误的时间解决车手的问题，实际上会让情况变得更糟，我曾经见过反面例子。"
补充报道/Alex Kalinauckas
翻译/Chloe
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