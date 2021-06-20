布朗渴望今年F1在奥斯汀双赛

目前本赛季的F1赛历上共有22场比赛。但由于新冠肺炎爆发造成的不确定性，今年晚些时候的一些“飞行比赛”如今也充满着未知。原定于9月举行的新加坡大奖赛已经宣布取消。而日本、澳大利亚、墨西哥和巴西的赛事也依旧悬而未定。

为了填补新加坡的空档，F1正在考虑在美国得州的美洲赛道举办两场比赛，其中包括原定于10月24日举办的美国大奖赛。

众所周知，奥斯汀赛车场的官员们对这个想法持开放态度。同时考虑到2022年，F1将在迈阿密举行第二场永久性比赛，这项运动在美国的蓬勃发展也将为其带来丰厚的利润。

当被Motorsport.com问及F1是否也在不遗余力地利用这股良好势头争取“美国双赛”时，布朗回答说：“当然。”

“如果我们可以得知什么时候需要举办两场比赛，并且评估美国具备这一条件，考虑到F1的快速扩张，目前美国受众的增长数字是惊人的。我认为得克萨斯州的市场非常广阔，我的理解门票已经售罄。所以我想你肯定可以再次销售一空。所以如果我们有选择的机会，我肯定会非常支持在美国举办两场比赛，因为我认为我们只会继续加速美国的发展势头。

本赛季F1在美国ESPN电视台获得了很高的收视率，而其中很大一部分的增长是由Netflix视频网站的《Drive to Survive》系列节目所成功带动的。

布朗认为《Drive to Survive》节目对于F1北美市场起着至关重要的影响。它不仅帮助F1吸引到了更广泛的观众群体，同时也将普通观众转化为了铁杆车迷。

“这个节目很棒，不仅提高了人们对F1的认知，还把他们变成了狂热的车迷，”布朗说道，“你拥有流量粉丝，并希望把他们归入狂热车迷的行列。通过这档节目，我见到了人们从‘我这辈子从没有看过F1’到‘我再也不会错过任何一场比赛’的转变。”

“这是Liberty很早就做的一件伟大的事情，那就是承认我们拥有这项伟大的运动，但人们不被允许进入围场一探究竟。而相比赛道上的动态，《Drive to Survive》更多地是关于赛道外的花絮。这是一项令人着迷的运动，有政治因素也有人文因素。我认为《Drive to Survive》将这一深入人心的一面展现给了全世界，并且看起来在美国也引起了共鸣。”

翻译/小飞侠

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