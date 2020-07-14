布朗：法拉利须承受舆论压力，及早查明赛车问题

塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克在上周日的斯蒂利亚大奖赛中，开场圈进行到3号弯就相撞后双双退赛。法拉利在最近四场比赛中，第二次遭遇惨重的内耗。

两场比赛过后，意大利车队仅仅拿到19分，遭遇了2009年（前四场比赛仅拿到一个第六名）以来最糟糕的赛季开局。

法拉利昔日王朝的功勋人物布朗在F1.com的个人专栏中表示：“作为车队主管，你永远不想看到那样的事情发生。而且鉴于法拉利是那么努力地赶工提前一周把升级的空气动力学套件带到奥地利，这对他们的损害更大。塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克的碰撞剥夺了他们分析新套件的机会。”

莱克勒克在退赛后的第一时间向维特尔和车队道歉。赛后，法拉利领队马蒂亚·比诺托表示“不是进行责难的时候”，并且坦言赛车竞争力不济是导致惨剧的原因之一，因为从中间位置发车更容易卷入乱局。

布朗曾在1999-2004年法拉利豪夺11个世界冠军头衔时，担任车队的技术总监。他认为意大利车队将面临更严峻的国内媒体环境，而且SF1000的问题无法在短时间内解决。

“对法拉利来说，最大的问题之一就是，在所有参赛车队中，他们最受到媒体的监察，特别是在意大利，”如今负责F1竞赛事务的布朗表示，“我从自己的亲身经验中很清楚，意大利的媒体压力可以紧张到难以置信，你必须确保那不会影响你的人。

“管理层必须承受这一切，确保员工仍然有信念，全神贯注于需要完成的工作。他们不可能在一夜之间扭转局面，他们的前路很漫长。他们需要搞清楚是否赛车有根本性的问题——而且他们需要及早查明——因为很明显他们的速度跟不上。”

“向前看”

法拉利原本的计划是在匈牙利更换空气动力学套件，试图该杀SF1000的竞争力。虽然莱克勒克在揭幕战奥地利大奖赛中取得第二名，但是无法掩盖与梅赛德斯、红牛的差距，甚至面对迈凯伦、Racing Point的挑战。

在加班加点的工作之后，车队在红牛环进行的第二个比赛周末前，把一部分升级套件送到了赛道，并在周五练习中首次使用，而且初步反馈积极。

事故发生之后，维特尔和莱克勒克在电视采访区相遇时，做了简短的面对面交流。当被问及沟通的效果时，德国人相信俩人都会吸取教训并往前看。

”没问题，我认为我们都足够成熟。我们向前看，“本赛季结束后就要离开法拉利的维特尔说道，“显然这个周末对我俩都很糟糕。无论如何都很艰难，现在两辆赛车退赛更苦涩。”

“上周末之后就很有难度。思想上我一直是乐观主义。好消息是下周我们就有比赛，所以我不需要等很久就能回到赛车里。看吧，我希望我们会在匈牙利好一点。”