布朗："新世界 "思维为F1的发展打开了大门

自2016年Liberty Media接管F1开始，车迷的态度有了很大的转变——这项大奖赛赛事开放了社交媒体传播渠道，并开拓了诸如Netflix打造的”Drive to Survive“《疾速争胜》系列片等概念。

但是赛事的运作方式也有所不同，Liberty尝试了一些激进的理念，比如在进行长期改革前，短暂尝试新的冲刺排位赛。

作为F1的赛事总经理，布朗认为这项运动能够接受新事物是令人鼓舞的，应该创造了条件使其在长期发展中做出更大胆、更有影响力探索。

这与不久前的历史形成了鲜明的对比。当时，由于担心改革会影响车队的竞争优势，任何改变都会受到车队的抵抗。

"F1正在变化，我很喜欢这一点。"对于冲刺赛的试点得到批准，布朗在接受Motorsport.com采访时表示。"F1变得更加开放，从业者也开始更多地关注赛车运动的整体利益，而不是仅仅关注个人或者车队。”

"我不清楚新形式是否对某支车队或是某位车手有特别的助力或者削弱，这确实是有可能的。我清楚，每当引入一项新倡议时，车队首先会考虑这是否符合他们的利益，（如果不符合）就会有阻力。但我认为那（接受实验性的新赛制）的确令人鼓舞。“

"我所看到的是，这个类似于F1的新世界影响了方方面面。五年前几乎不使用的社交媒体，现在在F1中呈爆炸性增长。另一个例子是赞德弗尔特的比赛，五年前你相信会发生吗？“

"这是一个发展赛车运动的好机会，我们的推广方也支持这么做。越南的比赛没能举行令人沮丧，那本该是第一条Liberty设计的赛道，也本应该显示我们努力的方向。但沙特的赛道将是壮观的，大家将看到新世界的合作。"

布朗认为，当前F1领导层与车队寻求变革的优势之一，是拥有了更多数据和模拟工具，这些都可用于预测可能产生的有利或不利影响。

而在过去，规则的修改更多是基于个人想法和意愿，而非健全的分析。

"我认为车队希望看到的是证据、分析和模拟结果，那才是他们所习惯的。"布朗说。"在这段时期（运用数据分析）之前，我们就像闭门造车，每个人都有自己的观点，但没有人可以证实它。”

"在冲刺排位赛试点之后，我们可以运用事实、数据和数字进行讨论。当然，赛事应该如何发展我们也会有一些主观的看法，但至少我们已经有了很多客观的信息来辅助判断。”

"我想这就是F1让我兴奋的地方，下赛季，我们的新车都将来自于对需求的客观分析。所有的这些都相当令人鼓舞，我对未来持乐观态度。"

翻译/Chloe