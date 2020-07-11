布朗：排位赛仍有可能在周六下午进行

如期而至的大量雨水令周六上午的F3首回合比赛被红旗停止，随后F1最后一节练习也无法开展，赛会也在计时器归零前取消了这个阶段。

对于天气对本周末余下赛程的影响，布朗相信如果把排位赛改至周日上午进行，是完全可行的，但是他也透露当前的天气预报显示，今天下午晚些时候仍然有可能进行排位赛。

“奥地利一直在天气方面是挑战，从前我们就在这里遇到过这种情况，”布朗说道，“但是能够比赛让我们很释怀。对赛季开始来说，奥地利是个美妙的地方。”

“我认为推广方、国际汽联和F1已经做得很出色。我认为这是非常高的标准，并且树立了很好的榜样。我很高兴来到这里，尽管天气很糟糕。”

“有一大片云团正在经过，移动很慢，但是可以预测。今天结束之前出去跑一下的机会还是有的，当然明天看起来没问题。”

国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西在周五练习结束后，就把气象信息分享给了车队，并且告知他们整个周六的阶段都有可能无法进行。

最近一次F1排位赛改期到周日，是去年的日本大奖赛期间。因为强烈台风来袭，赛事主办方与国际汽联、F1商定后，周五就宣布取消了周六的赛程并且关闭赛道以保证安全。

布朗透露，如果排位赛在正赛当天上午进行的话，当天的赛程会进行适当调整，因此F2冲刺赛和一场保时捷的比赛将取消。

“我们会在明天进行排位赛，”英国人说，“我们已经有了明天的赛程，F2冲刺赛和一场保时捷的比赛不会进行。”

“我们认为明天可以把所有项目安排进去，所以会在早上进行排位赛。如果我们不能进行排位赛，那么就会用到FP2的时间，但是我们不需要那么做，我认为排位赛可以在明天早上进行。”

但是万一排位赛无法进行，那么根据第二节自由练习的结果，红牛的马克斯·维斯塔潘将从杆位发车，梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯也将获得第一排的发车位；Racing Point将包揽第二排，而刘易斯·汉密尔顿将与卡洛斯·塞恩斯分享第三排。该阶段里，塞巴斯蒂安·维特尔仅仅名列第16，而丹尼尔·里卡多因为遭遇事故而没有做出时间，排名垫底。