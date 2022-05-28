布朗承认迈凯伦与里卡多的合约中有“机制”

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去年加入迈凯伦时，里卡多签署了一份持续到2023年底的协议。自那以来，虽然这位澳大利亚车手上赛季在蒙扎为车队赢得了2012年巴西大奖赛后的第一场胜利，但其他时间表现平平，而且很难与年轻队友兰多·诺里斯相媲美。

本赛季前六场比赛过后，里卡多只在三场比赛里拿到总共11分，比诺里斯少了28分，而且后者在伊莫拉登上过领奖台。一周前的西班牙大奖赛，澳大利亚人仅仅名列第12位，而昨天在摩纳哥的第二节练习开始后不久，他在游泳池弯的第二个出弯点撞墙后草草收工。

而就在西班牙大奖赛后，身为迈凯伦车队老板的布朗公开谈论了里卡多的表现没有达到期望值，引起了对于这位8次大奖赛胜利获得者在F1前景的猜测，

摩纳哥大奖赛周五的新闻发布会上，里卡多被问到布朗的评论时坦言，他不觉得对自己的批评有错。

“这不假，这相当对。”里卡多回答说。“首先对于评论，我知道不是针对人的。我的皮肤又黑又美，也很厚。没有人比我对自己更严厉。”

“我不想在第十名或第12名比赛。在尝试让这辆赛车起速和把自己的能力最大化发挥出来方面，时不时更加费劲了一点。但我们正在一起努力。车队这么想，我这么想，我们正在争取克服。”

2018年里卡多在摩纳哥以统治全场的方式为红牛赢得胜利，弥补了两年前因进站配合出错而丢掉眼看到手冠军的遗憾。但是同年夏天，他做出离开奥地利车队决定，让所有人感到意外。但无论在雷诺度过的2019和2020赛季，还是去年加入了迈凯伦，都无法达到他之前在红牛时的水平。

本周末布朗没有来到摩纳哥，而是前往印第安纳波利斯督战迈凯伦的Indy500比赛。在美国时，布朗不可避免地被问及关于里卡多合约的问题。

“我不想涉及合约，但有些机制我们互相做出了承诺，有些机制我们没有，”美国人说道。“我与丹尼尔谈过。我们没有得到双方希望的结果，但我们双方会继续争取。”

“我认为他（去年）在蒙扎展现了他能赢比赛。我们也需要研发我们的赛车；它还不能赢比赛。但我们想看到他排到发车区前方去。我们会知道事情如何发展，以及他想做什么。另外我们的测试项目正在壮大，但我们不着急。”

奥沃德的F1前景

围绕里卡多的传闻中出现了他可能就此离开F1，还有可能本赛季年中就被迈凯伦Arrows SP现役车手、隶属整个迈凯伦车手体系的墨西哥年轻车后帕托·奥沃德取代。后者参加了上赛季结束后的阿布扎比测试，并且确定将在今年获得F1赛车驾驶机会。

“我们已经与我们的两位测试车手签订了合同，"布朗在谈到奥沃德时表示。"帕托肯定会成为其中一员。他去年在阿布扎比（年轻车手测试）做得非常好。如你所知，IndyCar赛程非常紧凑，但年底你不需要对看到他驾驶其中一辆赛车感到惊讶。”

奥沃德在2021赛季与IndyCar系列赛年度冠军失之交臂。本月初，墨西哥人刚度过了23岁生日，他认为自己还有2-3年时间可以进入F1，否则年龄会成为一个问题。

"我认为因为年龄的关系，最后期限是存在的，”奥沃德在出战本周日的Indy500前说。"一旦你25或26岁，这个窗口就会关起来一点。所以显然如果有这个机会，你要抓住它，对吗？”

“我成为一名赛车手的梦想是源于F1。这个梦想永远不会消失。它是我的一部分。是它打开了我的心扉，把我领下一个如此不同的世界。”

在试图在这辆车中站起来并最大限度地发挥自己的作用方面，有时肯定会有一些测试。但我们正在一起努力工作。车队希望如此，我也希望如此，而我们只是在努力克服它。"