布朗惊叹阿隆索对汉密尔顿的“强硬”防守

在周日的匈牙利大奖赛中，一度因延迟换胎落到最后一位的汉密尔顿，在完成三停中最后一停后比领跑者们每圈快了将近4秒，一度有机会赢得第九座匈牙利大奖赛的冠军奖杯。

然而梅赛德斯车手在追上Alpine车队的阿隆索并想要夺取第四位置的时候遇到了麻烦。西班牙人成功将其挡在身后长达十圈，为自己的队友埃斯特班·奥康最终夺冠发挥了关键作用。

阿隆索通过在出2号弯时完美地走线，连续数圈遏制了汉密尔顿在3号和4号弯伺机动手的机会。非常沮丧的英国人因此通过无线电对自己的前队友一个略具侵略性的动作提出了抱怨。但赛会干事们认为没有必要采取任何行动。

布朗在赛后的常规专栏中赞赏了合计赢得了九个世界冠军的两人的“王者之战”，同时表示自己不认为阿隆索的防守动作有任何不妥。

“我很高兴费尔南多赢得了今天的最佳车手，因为我也想把我的选票投给他，”布朗说道，“这是一场伟大的表演。有一位Alpine车手将获得这个奖项，而费尔南多凭借这场战斗从埃斯特班手中赢得了这一殊荣。”

“当费尔南多参与F1时，你总能看到相当胶着的比赛，但你知道他总是有分寸的。”

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我知道刘易斯曾抱怨过费尔南多的防守，但我不认为这有什么问题。费尔南多是强硬且公平的，总是留给对手足够的空间，这是车手们必须做的。这是一场精彩绝伦的决斗，也希望下半赛季亦能有如此的好戏上演。”

直到阿隆索在1号弯发生了小小的失误，汉密尔顿才成功将其超越。随后他凭借迅速超越卡洛斯·塞恩斯以第三名冲线，并在赛后塞巴斯蒂安·维特尔被取消成绩后上升至第二。

赛后，汉密尔顿用“了不起”评价了这场对决，但也认为阿隆索的动作已经超越了合理的限度。

“比赛实在是太棒了，”汉密尔顿表示，“我希望赛车能追得更近一些，我对明年的赛车感到很兴奋。希望这能改善我们在这里所遇到的被前车严重牵制这一糟糕的问题。”

“总的来说，在这条赛道上超车是非常困难的，特别是在最后一段，但是这是一场伟大的轮对轮的对决。我们至少拥有了一次这样动真格的较量，对此我真的无需赘言。当你和这位两届世界冠军比赛时，他可能是最难缠的车手之一，但很有分寸。只不过今天我得说他有那么点越界了。”

翻译/小飞侠