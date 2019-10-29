布朗建议维斯塔潘向汉密尔顿学习

维斯塔潘在墨西哥的排位赛里拥有明显优势的情况下，因为在瓦尔特利·博塔斯的事故发生后没有遵守黄旗减速规则，被剥夺了杆位发车的机会，退到第四位起步。

然而，荷兰人在比赛里连续遭遇打击，先是与汉密尔顿在第一圈的争夺中冲出了赛道，又接着在凶猛地超越博塔斯时，不慎后轮擦到了对方的赛车鼻翼而导致爆胎。虽然他从后一路追赶，但因为差距过大，只能止步于第六名，而且落在队友亚历山大·阿尔本之后。这宣告了维斯塔潘无缘在墨西哥实现三连胜。

“马克斯犯下了一些让他付出昂贵代价的错误，”布朗在赛后点评红牛当家车手的表现时保湿，“先是在周六瓦尔特利·博塔斯的事故发生后忽视了黄旗，而且事后他公然承认他没有减慢车速。”

“周日的比赛起步后，因为与汉密尔顿在二号弯发生了纠缠，他显得极为生气。更为糟糕的是，几圈后他在体育场路段对博塔斯做出激进的超车动作后遭遇了爆胎。那让他的比赛几乎就此终结。”

本赛季至今，维斯塔潘为红牛和本田的新合作项目取得了两场胜利。鉴于过去两年红牛赛车在墨西哥城的优势及上周末排位赛里的强势，荷兰人被视为胜利的热门人选。

但是，最后还是汉密尔顿登上了最高领奖台，而他在比赛中出色执行了梅赛德斯较为冒险的一停策略，击败了法拉利的同时，再一次显示了多届世界冠军的风采。因此在布朗看来，年轻的维斯塔潘必须继续累积经验，尤其是向汉密尔顿看齐。

“从第二十名奋起直追到第六名，包括使用硬胎完成马拉松式的66圈，算是小小的安慰，”布朗说，“这位荷兰人还是年轻或者说缺乏经验。他只有22岁，所以有很多提升的空间。”

“重要的是从错误中吸取教训，哪怕你到了50岁也是这样，可能在22岁的时候更应如此。正如汉密尔顿所诠释的，你必须赢得该赢的比赛和原本不能赢的比赛——这是你成为世界冠军的方式。”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳在赛后表示，红牛赛车“有足够的能力赢得比赛”。他认为如果没有比赛初期的两次意外，维斯塔潘的比赛原本将非常顺利。

“（比赛结果）令人沮丧，”霍纳表示，“即使是被罚掉杆位，他依然与刘易斯进行了激烈的较量，他们俩都在二号弯走得太大，而且他只能进行避让，失去了他的位置。即使这样，他也奋勇向前。与瓦尔特利相擦后的爆胎，才是毁掉他比赛的罪魁祸首。”

“你可以见识到他的速度。比赛初当他换胎后，一度比领先的赛车快两秒。所以我认为原本他可以直奔胜利而去。”

霍纳维护维斯塔潘

值得一提的是，汉密尔顿在排位赛后认为维斯塔潘没有遵守黄旗规则“是不好的”，而且完全没有必要不减速。赛后，对于自己的杆位被夺走，维斯塔潘认为汉密尔顿也应该被罚，但事实上没有让他觉得“不爽”。

对于这个话题，以及维斯塔潘承认他看到了事故车但没有减速，霍纳竭力辩护，声称博塔斯的撞车使得事发地的信号系统失灵，所以不能怪自己的车手。

“我认为问题是，瓦尔特利的事故撞坏了信号盒子和赛道消防点的系统，所以马克斯的仪表盘上没有提醒，耳机里也没有提示声；没有黄旗信号灯；有黄旗，但是在他的视线之外。很明显，因为车队的显示器上什么都没有，所以没法通知他。”

“我认为他只是很诚实。我百分之百相信，他说过他没看到黄旗，因为他显然看着一边（弯心的方向），而黄旗是在另一边。他们已经对仪表盘和信号灯非常依赖。所以，这也是问题之一。”