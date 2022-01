布朗希望“三到四辆赛车”能在2022年争冠

去年F1上演了自2016年以来最激烈的一场总冠军决战。这是十年以来冠军之战首次真正意义上在两支车队间展开,红牛的马克斯·维斯塔潘和梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿一路缠斗到了阿布扎比收官站,并最终由荷兰人以戏剧性的方式夺得了胜利。

在梅赛德斯多年的统治之后,维斯塔潘和汉密尔顿的对决让这项运动重新焕发了活力。但当前的问题在于,2022年重置后的技术规则究竟会让两支领先车队继续保持优势,还是会让中游车队利用新规则就此迎头赶上。

一些观察人士担心,新规则的第一年将增加车队之间的差距,因为一些车队将比其他对手更快上手。面对类似的规则变化,布朗GP曾凭借一款有争议的扩散器统治了2009赛季的早期阶段。而梅赛德斯从2014年混合动力时代开始,便一直凭借其动力系统独占鳌头。

不过布朗表示,如果2022年最终以一支车队独大的局面落幕,那么他将感到“非常惊讶”。美国人表示:“如果明年在有新车登场的情况下,赛季仍然非常无聊,那么我会感到很惊讶。我认为你会看到一些赢家和输家,还有一些惊喜。如果有谁一家独家,我会很惊讶。”

“你可能会找到一支车队在很短的时间占据主导地位,就像布朗在2009年发现了一些窍门一样。但我认为,随着预算帽的实施,你可以感受到车队在为了明年的开支而终止这款赛车开发时所面临的重重压力。如果车队间的差距没有继续被缩小,我会感到惊讶。”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, the rest of the field at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images