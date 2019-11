布朗对F1改革进程过慢“缺乏耐心”

布朗担任F1竞赛事务总监已经两年,他的核心工作就是塑造F1的未来,解决一些被诟病多时的问题,来实现美国公司接手这项运动时提出的“更大、更好”的宏伟目标。

现行的左右F1赛事发展的《协和协议》——国际汽联、F1、车队之间的三边协议——将在2020年到期。因此,改革的起点被设定在2021赛季,而布朗领衔的F1技术团队对可行的方案进行着分析和研究。为此,他还请到前威廉姆斯技术总监帕特·西蒙兹加入工作小组出谋划策。他本人还亲自同FIA以及车队进行讨论。

“2021改革”的几项重要议题,包括引擎规则、空气动力学规则、成本控制以及商业收入分配。但是因为利益牵涉重大,尤其是梅赛德斯、法拉利、雷诺和本田这四大汽车制造商作为主要的参赛者试图争夺规则修改中的话语权以及利益分配,漫长的角力斗争难免。

在事关F1未来技术发展关键的引擎规则上,F1方面试图简化当前的V6涡轮增压混合动力规则,来吸引诸如保时捷、阿斯顿·马丁等新制造商,但遭遇了现役四大制造商的竭力阻扰。最终,双方互相退让达成基本共识:保留现有规则,但四大制造商必须与将来加入的新参赛者分享技术资源。与此同时,2019年空气动力学规则的微调,是对“2021年改革”的试验。

虽然F1的改变势在必行也取得一定的成效,但作为改革的引路人,布朗承认事务的推进速度没有他希望的那么快。

“我对事情发展的方向是满意的,但是无法对发展的速度感到满意,”布朗对Motorsport中文网说,“推动事情发展是很大的挑战,但是我很清楚接下来会怎样发展。如果我没有开始进行改革,就不回来到今天的地步。”

“当然,我有点缺乏耐心,希望更多的改变可以实现。但在这个过程中,让所有车队与国际汽联一起参与,是非常有必要的,只有齐心协力才能找到解决之道。”

“我认为现在正朝着正确的方向前进。这是有史以来F1第一次拥有这样的态度,寻觅如何从多方面改进这项运动。这两年来,我的确忧虑很多,但是我也很乐观。我相信接下来几年里,我们会看到现在从事的工作带来的回报。”

布朗在2013赛季结束放下梅赛德斯领队职务后便休息在家,直到接受F1新东家自由传媒的邀请。如今,这位拥有14个世界冠军头衔的大师级人物与他的雇主自由传媒、F1赛事管理机构国际汽联一起合作,致力于打破这项运动陈腐的体系。而他希望外界能够看到,改革是为了满足最广大人群的利益,而非他个人、自由传媒或者国际汽联单方面的野心。

“每个人都能认可我们和国际汽联正在追求的是改进F1,”布朗对Motorsport中文网说,“这不是个人的野心,而是F1和国际汽联共同的目标,为参赛者提供更好的环境,为观众和车迷奉献更棒的赛事。我们希望实现的改变,都是以这个为目的。”

Ross Brawn, Formula One Managing Director of Motorsports and Jean Todt, FIA President on the grid

Photo by: Mark Sutton / Sutton Images