布朗：如果四月不行，F1会试图在年底回到中国

新冠肺炎疫情依然在中国大力加剧的当下，本周早些时候上海市体育总会发布了暂停一切体育活动直到疫情结束的指示，这进一步增加了对本赛季第四场比赛能否顺利举行的怀疑。

当F1在等待中国大奖赛推广方对赛事命运做出决定之际，身为赛事竞赛事务主管的罗斯·布朗表示如果届时真的无法办赛，F1方面会考虑在今年晚些时候回到中国。

“我认为，如果有可能比赛无法在四月份进行，它会被推迟，”布朗在接受包括Motorsport.com在内的少数媒体采访时表示。

“我们会留下可能性，看一下比赛是否可能在今年晚些时候举行。中国是一个热情、增长的市场。所以，我们希望在中国举行比赛。”

本周也有关于中国大奖赛可能与其他比赛对调日期的传闻，但是布朗否定了这个主意。

“我们可能不会这么做，”他表示，“我们会试着寻找一个时间窗口，让比赛换到年底进行。”

从当前的赛程中寻找一个合适的空档看似非常困难，看起来没有符合逻辑的档口可以避免4-5场大奖赛连续举行。

一种方案可以是延长赛历，在十二月举行中国大奖赛，但这不太会得到车队的支持。

不良表示围绕中国大奖赛的情况很复杂，但是F1在等待上海推广方的最终决定。

“看起来非常困难，”他说，“我们在等中国推广方和当局作出最终决定，我认为他们会的。他们已经取消了三月份所有的公共活动。所以没有体育赛事和活动。”

“这是一个悲惨的、非常困难的局面。我认为事情会怎么发展，一至两周就会变得明朗。”

布朗表示现实地说，F1需要知道决定在接下来几周内，也就是在人员开始前往中国来为比赛做准备之前，

“后勤上有两个时间截点，”他说，“一个是当所有海运货物开始运输，也就是下个礼拜或再下一个礼拜，像燃油等物品会装上船。但是如果这个有变，必须运回来，也不是灾难。”

“另一个则是实打实地安排人员到中国。让人员去那里为比赛做准备是一个大挑战。那是个非常时期。那也就是2-3周的事情。我认为到了那时，你真的要说情况怎么养了。”

新冠肺炎疫情已经对其他国际赛事在中国内地和香港的举行带来影响，田径、足球、滑雪、拳击、网球、羽毛球、篮球、马术赛事都包括其中。

目前受到影响最大的比赛是原定于3月13至15日在南京举行的世界田径室内锦标赛，现在已经被延期至明年。

在网球方面，原本应该本周于东莞进行的联合会杯亚太小组比赛被取消，而奥运会多个项目的资格赛移师其他国家举行。