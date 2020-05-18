布朗：塞恩斯会给莱克勒克“构成威胁”

上周，法拉利宣布了塞巴斯蒂安·维特尔会在今年合约结束后离队，并且在48小时里公布了将由25岁的塞恩斯接班，从明年起为跃马比赛。

业内人士广泛认为，最终让维特尔决定不与法拉利续约的主要原因，是他无法相信该意大利车队还会在支持程度上达到他的所需，特别是上赛季莱克勒克的成绩更优秀且签订了直到2024年的长期合约之后。

虽然有人认为法拉利选择塞恩斯，而不是另一位有力候选者丹尼尔·里卡多——澳大利亚人将在明年加入迈凯伦，是因为前者可能更适合僚机的角色，但是西班牙人的现雇主认为他不会让莱克勒克感到轻松。

“我认为他会在法拉利表现很出色，我认为他会对莱克勒克构成威胁，”布朗在接受Sky Sports F1节目采访时说，“我认为他对法拉利的风格会很不错。如果他们能造出赢得比赛的赛车，我认为卡洛斯将会赢得比赛。”

Zak Brown, Carlos Sainz Jr., Carlos Sainz Photo by: McLaren

“不带敌意”

法拉利能够在最短的时间里定下维特尔的接替人选，很明显早就做好了准备。同时，尽管塞恩斯与迈凯伦当初的合约同样是履行到2020年底，但是本赛季因为新冠肺炎疫情而还没有正式开打，增加了车手商讨未来转会事宜的复杂性。

不过，布朗透露自己完全了解并且允许塞恩斯与法拉利接触，因此在友好的氛围下决定结束合作关系。

“卡洛斯同我谈论过，所以不是通过传闻才了解到的，”他说，“我认为大多数时候车手转会就像每个人想悄悄地绕过车队，想要偷偷约会。我认为迈凯伦在我们与成员的关系方面有不同的哲学，包括车手。“

“冬天的时候，卡洛斯与安德雷亚斯（塞德尔）和我做过交流。我们实际上允许他与法拉利接洽，我们给了他许可，所以没有隐瞒。”

“我认为通过我们最终分开的方式，你就可以了解到。他录了一段很棒的视频，我们其实不知道他录了——那是他自己的决定。所以我认为塞恩斯家庭和迈凯伦是有感情的并且一直会有。而且我认为车手与车队可以在不带敌意的情况下分开是好事。”

“因为你看一些其他的车手流动，看上去很不幸地有不爽的情绪，而且他们今年仍然要一起比赛。所以我对我们是如何处理的感到相当骄傲。”

Lando Norris, McLaren MCL34, leads Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

比预期更出色

自2015年参加F1之后，塞恩斯在去年加盟迈凯伦后，度过了个人最佳赛季，获得了年度第六名。在巴西的赛季倒数第二场比赛中，他第一次获得了前三名的成绩。虽然成绩的确定发生在颁奖仪式结束后，但他与车队一起登上领奖台进行了庆祝。

布朗表示塞恩斯在2019赛季的发挥超出了他的预期，而且展示了他个人的成长和团队精神。

“他做得比我原本想的更出色，显然如果我们不觉得他会有良好的发挥，我们就不会签下他了，”迈凯伦车队主管表示，“但是他真的没犯任何错。回过头来看，我记得在（2017年）巴林时，当时他还在红牛二队，他从维修区出来时翻了低级错误。”

“你没看到这些通常你知道会发生在年轻车手身上的‘菜鸟级’错误。（他）真的成熟了，速度很快。不要忘记，他的赛季开局有点遭，在澳大利亚的排位赛里因为库比卡爆胎而出局，前两场比赛他没有拿到。”

“他与兰多合作得很好。他非常快，他具有团队精神。当兰多和卡洛斯在赛道上挨得很近的时候，我从来不会感到紧张。其他车队你看到他们的队友很接近的时候，他们仿佛装了吸铁石（相撞）。”