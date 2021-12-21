布朗和西蒙斯将于2022年辞去F1职务

这一消息包含在F1发布的一份关于组织内部未来发展的更新文件中。文件显示上个月年满67岁的布朗“预计”将会离职，可以理解的是离职的确切日期还未最后确定。

布朗在2013年末离开梅赛德斯后，暂时离开这项运动享受了一段放松调整时光，然后在自由媒体集团收购不久之后，于2017年1月赴任了目前的职务。他的基本任务是主管技术和运动规则变化，技术规则的改变明年即将实施，而冲刺项目等创新形式也已经被引入。目前还不清楚布朗之后是否会在F1保留荣誉性或顾问职务，也不清楚谁将接替他成为新一任主管。

2017年3月，布朗选择了自己前贝纳通同事西蒙斯掌管F1新的技术部门，并专注于未来规则的制定，新规则原定于今年实施，不过已被推迟到2022年。

随着这些规则的签发和2026年动力单元规则即将被盖章批准，6月年满68岁的西蒙斯决定离开。

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

同步进行的发展中，之前西蒙斯手下的F1技术团队成员将会转到FIA，这一举动在某种程度上是受到一项欧盟要求的推动，欧盟要求规则制定流程和推广组织要分开。虽然这一要求并没有受到抵制，这一人员变动将确保责任的分割将更清楚。

然而有些车队已经对F1近期在规则制定方面的参与表示担忧，这应该是FIA的职责。西蒙斯召集了一个约15人的工程师团队，他们中的大部分是前F1团队资深雇员。在规则制定阶段，他们参与了从空气动力学到新燃料等众多领域的调查研究。

可以理解这一团队中的大多数人，包括空气动力学主管杰森·萨默维尔（Jason Sommerville）之后将成为FIA的雇员。他们将在主管机构单座赛车技术总监尼古拉斯·汤姆巴兹斯的领导下工作。不过，在设计新赛道和参与制定赛车技术套组方面发挥主要作用的赛车性能主管克雷格·威尔森（Craig Wilson将留在F1。

尽管雇主发生变化，可以理解的是大部分要转到FIA的人将继续留在位于伦敦市中心的F1总部办公，而另一些可能要调去位于日内瓦和巴黎的FIA总部工作。作为更大范围重组的一部分，一些之前在拥挤的伦敦总部办公的F1部门将搬去组织在Beggin Hill的另一个基地工作。