布朗：吵闹的F1引擎不会导致赞助商流失

红牛车队正在牵头推动2025年F1启用全新动力单元规则时，使用更响亮、更有体验感的引擎。

红牛希望赛事放弃目前安静且省油的涡轮混合动力引擎，改为使用更让人感到激动的新一代引擎，即可以采用对环境有利的可持续燃料。

红牛车队主管克里斯蒂安·霍纳认为，一方面这样的“方程式”将让F1在燃料方面获得环保资质，另一方面，引擎的轰鸣声也会让车迷更激动。

不过，并不是每个人都支持这项提议。比如梅赛德斯的主管托托·沃尔夫，他担心主要赞助商可能不愿意与这样一项可持续化不彻底的运动为伍。

布朗在加入迈凯伦之前，作为赞助专家长期参与这项运动。他不太确定赞助商们会对红牛的提议感到不悦。

“最重要的是，F1是可持续发展的，"布朗表示。"你能以多种方式达成这一目标。只要F1是可持续发展的，我认为赞助商们并不关心你如何实现可持续化。”

"也就是说，不管是使用可持续燃料的内燃机组，还是电动或混合动力，重要的是F1拥有领先的技术，而那样的可持续发展对赛车运动和世界发展均至关重要。"

布朗认为沃尔夫的立场会有倾向性，因为他的车队是全制造商背景的车队，对民用车制造商来说，不管是短期还是长期，他们都面临可持续性挑战。

"我认为你听到的更多的是原始设备制造商（OEM）的观点，他们可能希望在（赛车项目）可持续发展的理念上，与他们进入（民用车）市场的理念一致，"布朗补充说，"但我认为对企业合作伙伴来说，重要的是（赛事整体的）可持续性。只要能达成目标，我认为他们不太关心具体产品的发展方向。”

"所以，如果F1在技术方向上的可持续发展与与汽车产业有所不同，那么车迷和我们的合作伙伴会不会接受不了？我认为他们根本不介意。

翻译/Chloe