布朗：制订新赛历需要车队“灵活变通”

新冠肺炎的全球性爆发已经迫使全球各项体育赛事停摆。F1新赛季眼看在澳大利亚墨尔本揭幕，因为一名迈凯伦车队成员被确诊感染病毒，在周五上午紧急叫停。此后，巴林和越南的大奖赛也确定推迟。加上此前已经确定改期的中国大奖赛，2020赛季前四场比赛都无法在既定日期进行。

根据F1发出的官方声明，新赛季预计在5月底之前都不会启动。这意味着原本定于6月初的阿塞拜疆大奖赛最有可能成为2020年新的第一场比赛。

2020赛季原本有22场比赛，如何重新安排这些赛事对F1来说是极其高难度的挑战，而且疫情的发展过于迅速，依然留下了诸多不确定性。不过，布朗相信F1依然可以安排出一个合理的新赛历。

“我认为撤掉8月份的假期，我们可以匀出几个周末来举行比赛，”布朗在Sky F1的独家采访中表示，“我认为我们可以在今年余下时间里订出一个相当不错的赛历。”

“新赛历会看起来不同，但是它会保留挺多数量的比赛，而且都是精彩的比赛。所以赛季会晚一点开始，但是我认为它依然会赏心悦目。”

早前中国大奖赛确定延期后，F1努力把上海的比赛安排在11月的巴西和阿布扎比大奖赛之间。这势必出现一次“三连赛”，而且在后勤方面相当艰苦，因此作为折中的办法是把中国大奖赛的日程缩短至两天。

布朗坦言，把更多的比赛改为两天制，是重新制订赛历时必然的考虑。

“我们已经在探讨的事情之一是两天制比赛周末，因此如果我们进行‘两天制’的三连赛，那就是一种选择，”他说。

“我认为今年我们需要车队的机动性，他们需要留出一点余地来重新安排赛历。因为我们正处在非常不寻常的情况下，我们需要确保我们能进行一个赛季，给车队创造良好的经济机遇。肯定的是我们会低调一点，我相信车队会灵活变通，让我们把赛历安排好。”

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB7, Circuit Zandvoort Photo by: Justin van Densen

荷兰与西班牙情况有待确定

2020年的“欧洲赛季”原本应该在5月份从荷兰开始，随后是“背靠背”的西班牙。虽然F1和国际汽联都表示五月不太可能举行比赛，但是目前并没有关于荷兰和西班牙大奖赛延期或取消的正式声明。西班牙刚刚宣布全国封锁，而荷兰的疫情也日益严峻。

荷兰大奖赛总经理Jan Lammers强调保证公共卫生是目前的头等大事，不过他有信心F1会去到赞德弗尔特。

“眼下新冠病毒肆掠，就是这么简单，”荷兰人对Motorsport.com说，“我们几个月前就说过，我们希望比赛可以在五月进行。但是，眼下的现实是你需要扪心自问，你是否想把车迷置于不确定的情况下？公共卫生对我们来说是最重要的事情。”

“我们对于在赞德弗尔特举行荷兰大奖赛充满着美好的期待。我能够看到它们都会实现。但是我们不能忘记，世界卫生正受到威胁，而那是当下每个人的头等大事。”

可以理解的是，考虑到新荷兰大奖赛的市场价值，赞德弗尔特应该会被列为择日举办的优先对象之一。不过，Lammers觉得“两天制”并不合适那里的市场。

“他们当然正在考虑这个选项，但是我宁愿等他们做出表态，”他对Motorsport.com说，“在我看来，这不适合赞德弗尔特。”

“赞德弗尔特的特色就是我们的‘超级星期五’，而且事实是我们每一天的门票都已经售罄。这是你很难在其他大奖赛中见到的。对于其他星期五观众不多的比赛来说，这可能是个好选择。但是对赞德弗尔特并不是理想的情况。”

相比之下，巴塞罗那在去年合约到期后，虽然说服了加泰罗尼亚政府提供财政援助，但是只续签了一年办赛协议（目的是为了利用这一年时间来寻找更多的经济支持）。如果西班牙大奖赛被舍弃，那么也在情理之中。

至于原赛历上定于五月底的摩纳哥大奖赛，蒙特卡洛的主办方是唯一不需要支付任何承办费的。因此，如果停办一年摩纳哥大奖赛，对F1而言没有经济损失。

Related video