布利耶：法国大奖赛最迟6月20日决定是否举办

受到新冠肺炎疫情影响，2020赛季前九场大奖赛已经或延期或取消。在加拿大大奖赛决定择日举办之后，定于6月28日的法国大奖赛成为2020赛历上当前日期最早的赛事。

当前全球体育赛事全部暂停，包括原定于六月初开始的欧洲杯和七月举行的东京奥运会。而今年的赛历上六月原本有三场赛事：上旬连续两个周末的阿塞拜疆大奖赛和加拿大大奖赛，随后是月底的法国。

虽然巴库和蒙特利尔的推广方已经做出了延期的决定，但是布利耶表示保罗·里卡德可以等到六月情况较为明朗时再进行判断，尽管看台的搭建工作需要一定的提前量。

“老实说，与街道赛道的区别就是我们不需要在城市里建赛道。尽管如此，我们有自己的最后期限，但是这些期限不是为了停止这个项目，”布利耶在接受美国媒体Racer采访时表示。

“基本上我们可以试着等到6月20日，看看是否我们不得不取消赛事。但是在运作方面，可能到了某个阶段我们必须降低规模，因为举例来说，我们会没有足够的时间来搭建足够的看台。所以那是我们唯一的限制，但是没有具体时间方面的最后期限。

“如果需要的话，我们可以视门票销售的情况来调整大奖赛的容纳人数。那是内部的最后期限，因为我们需要在大奖赛前几周做出决定，这样我们就能知道搭建看台的公司需要几周时间。所以提前那‘几周’，我们需要决定我们是否需要那些看台。”

F1 CEO切斯·凯利之前表示目标是在夏天重新启动新赛季，并且希望在今年至少举行15-18场大奖赛，但前提条件是可以安全地进行比赛。然而，由于疫情发展变幻莫测，以及大多数国家都实施了严格的旅行限制和社交禁令，考虑到F1庞大的人员团队，何时才能开启赛季难以做出预估。

迈凯伦车队前竞赛主管布利耶在今年年初被任命为法国大奖赛的总经理，全权负责赛事的运作。在形势难料的情况下，他表示保罗·里卡德已经做好了充分的应对预案。

布利耶表示：“我们为四种情况做了计划：推迟、取消、与平常一样进行——你需要这么做，因为筹办一场比赛需要几个月的工作，以及第四种情况下降低大奖赛的容纳人数。

“如果我们很晚才会接到比赛进行的通知，但门票销售已经减少，我们就不会有足够的观众来现场，那我们需要调整支出。那也是我们与F1讨论的一个方面，因为他们也与花费相关——他们是我们最大的开销。

“所以，如果因为一些原因，我们可以举办大奖赛，并且六月份在法国进行，我们可能面对一种情形，那就是我们控制开销和比赛的容纳人数。”

在普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区的极力推动下，位于法国南部的保罗·里卡德在2018年回归F1，首期合约为期五年，是当前赛历上少数持有2020年后办赛合约的赛事。