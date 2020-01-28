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Formula 1 / 突发新闻

布利耶出任法国大奖赛总经理

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布利耶出任法国大奖赛总经理
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2020年1月28日 上午9:23

法国大奖赛任命埃里克·布利耶担任总经理，同时推出一系列方便车迷出行的交通方案。

布利耶在2018年中离开迈凯伦车队之后，于去年二月加入了法国大奖赛。不过，当时他只是作为“体育和运营策略顾问兼大使”。

“自2019年来，法国大奖赛已经受益于埃里克·布利耶的建议和专家意见，”法国大奖赛主席Christian Estrosi表示，“埃里克已经参加了F1法国大奖赛回归的工作，并且我很高兴他现在将更多地介入这个组织。”

今年将是法国大奖赛回归F1后第三次在保罗·里卡德赛道举行，时间为6月26-28日。

在布利耶的任命声明中同时提到的，法国大奖赛主办方把缓解交通问题的“移动计划”作为今年工作的“心脏”。声明中写道：“该移动计划前一年行之有效，将针对2020年的比赛进行调整，引入新的改进措施。”

根据调整后的计划，面向观众的免费停车场、露营区将在原有基础上有所扩大，同时穿梭巴士的线路将延长至St-Cyr sur Mer、Le Castellet和Le Beausset。

新措施的重点是加强观众往返赛道的便利性，包括

  • 临近保罗·里卡德的五座城镇将安排免费穿梭巴士，其中在La Ciotat SNCF火车站增设一个站点；
  • 整个赛事期间马赛、土伦和Aix-en-Provence都提供穿梭巴士；
  • 6月27日（星期六）和6月20日（星期日）在Arles、Avignon、Draguignan、Gap-Tallard、Manosque、尼斯、Saint-Raphaël和Salon de Provence安排穿梭巴士；
  • 星期日，从波尔多、蒙彼利埃Clermont-Ferrand、Perpignan和Valence等主要城市也有穿梭巴士；
  • 开设从巴塞罗那、米兰、都灵、阿姆斯特丹、埃因霍温到赛道的穿梭巴士，配有特价的三晚露营和两日观赛套票；
  • 开发一款拼车软件，外加使用优先行车道路和预定停车场的可能性。
Start Finish Straight Grandstands French GP 2019

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Photo by: French GP

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