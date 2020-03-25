布利亚托雷：法拉利在莱科宁身上浪费了一年

虽然去年莱克勒克得到法拉利召唤后证明自己是F1的顶级明星，但是布利亚托雷认为意大利车队应该早些行动，以便给摩纳哥年轻人更多的大战经验。

相反，当法拉利有机会让莱克勒克驾驶其赛车参加新秀赛季，而不是去索伯时，他们却选择了老将莱科宁。

布利亚托雷在F1的“Beyond the Grid”播客中谈到了目前这批F1车手，他说：“莱克勒克很年轻。他很勇敢，因为他正表现出（那个）特色。

“我相信，如果我在法拉利工作，两年前我就用莱克勒克取代莱科宁，因为你知道，选择莱科宁，你将没有一点进步。

“你永远不会与他一起赢（任何东西）。你知道那时候我会冒险让莱克勒克驾驶赛车。莱克勒克是一个非常非常坚强的人。”

布利亚托雷认为，莱克勒克缺乏驾驶顶级赛车的经验，意味着他还不是这项运动真正的超级巨星之一，而他相信刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘高出其他车手一个级别。

“莱克勒克现在还无法鉴别，”布利亚托雷说， “对我来说，维斯塔潘是更不可思议的车手。他超车的方式、他角斗士那样的方式都很棒。”

另外，尽管汉密尔顿距离追平迈克尔·舒马赫七次夺冠的纪录只有一步之遥，但布利亚托雷认为他们的成就不能直接相提并论。

“迈克尔一直在与大人物作战：像（阿亚顿）塞纳。你需要知道，迈克尔初来乍到时，（竞争）很艰难：你谈论的是奈基尔·曼塞尔，你谈论的是塞纳。

“现在，竞争有点少了。你有两名车手、三名车手……竞争比以前少了。对汉密尔顿来说，再也没有人向他施加压力：他可以轻松搞定。”

布里亚托雷表示，对任何车手的真正考验是当他们受到竞争对手的压力时。

“每个人都是一样。当舒马赫感受到威胁时，他犯了错误；费尔南多（阿隆索）犯了错误。每个人都会犯错。如果他像出租车司机一样开车并且赢得了一切，那是因为他是超级车手，这太棒了。汉密尔顿是F1的两位明星车手之一：那就是汉密尔顿和维斯塔潘。”