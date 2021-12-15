布伦德尔：维斯塔潘与汉密尔顿应该分享F1年度冠军

在亚斯码头的比赛中，由于赛事总监迈克尔·马西让安全车以“打破”《竞赛规则》的方式，在最后一圈重启比赛，连日来外界对于F1的关注程度始终居高不下。

这一决定给予了维斯塔潘所需要的一切机会来超越轮胎已经磨损的汉密尔顿，并就此一举拿下了足以让自己锁定总冠军的胜利。

鉴于马西只告知了部分排名靠后的车手可以解除套圈，并且也没有按照规则等到下一圈才恢复比赛，上述两点在周日晚上遭到了梅赛德斯抗议。然而尽管梅赛德斯的投诉已被国际汽联驳回，但德国汽车制造商仍在评估是否继续就此事提出正式上诉，并将于本周四晚做出最后决策。

目前这样的上诉是否会成功仍是未知。并且即使上诉得到了支持，国际汽联也不太可能在维斯塔潘仅仅摘得桂冠的几天后就剥夺荷兰人的头衔。

然而，作为资深人士的布伦德尔认为，在竞争如此激烈的赛季情况下，“分享冠军”将是一个令人满意的解决方案。



“马克斯配得上冠军吗？当然他实至名归，”布伦德尔在天空频道的专栏中写道。“他领先了652圈比赛，而刘易斯只有303圈。他在22场比赛中的15场领跑积分榜，包括最后的七场。他赢得了10场比赛，而刘易斯赢得了8场（是的，我知道，我们很快就会谈到这个问题），并且他拿了18个领奖台，刘易斯是17个。一路以来他的运气都不是最好的，当然直到最后几英里。”

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“刘易斯也同样配得上他的第八个冠军头衔，坦率地说，我希望他们能分享这个头衔。他的速度、稳定性、决心、风格、等级和耐力，尤其是在赛季最后阶段的表现，都相当出色。他以接近37岁的年龄，在自己的第288场大奖赛中呈现了又一次令人惊艳的开局。”

“在阿布扎比的最后几圈，全世界的目光都聚焦在我们身上，但这并不是我们最光彩的时刻，今年冬天有些事情必须改变。周日我们确实让车迷们感到困惑了。”

而在布伦德尔发表这番“冠军分享论”之前，两届世界冠军费尔南多·阿隆索也曾提出本赛季的冠军应当被“一分为二”。

“我想这将是一个很轰动的话题，但正如我周四所说的，如果你回顾下这22场比赛，他们两人中的任何一个都配得上世界冠军，”西班牙人表示。“我认为，如果能把奖杯一分为二，今年会比以往任何一年都更适合这样做。因为他们两个都很出色。”

翻译/小飞侠