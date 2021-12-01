布伦德尔：汉密尔顿在F1争冠中开启“超速驾驶状态”

在九月底赢得俄罗斯大奖赛胜利后，梅赛德斯车手经历了三场冠军荒，并在积分榜上一度落后争冠对手马克斯·维斯塔潘多达19分。

然而在巴西大奖赛更换全新的引擎后，尽管由于受罚仅从第十发车，但英国人仍赢了一场漂亮的胜仗。随后，这位七届冠军在卡塔尔的比赛中占据了统治性地位，并在赛季仅剩下沙特阿拉伯和阿布扎比两场比赛的情况下，把自己和荷兰小将的差距缩小至8分。

布伦德尔认为，在赛季后半段“火力全开”一直是汉密尔顿的特点。而今年他和梅赛德斯车队今年再次做到了这一点。

“他仿佛像进入了超速驾驶状态，” 布伦德尔在接受包括Motorsport.com在内的部分媒体采访时表示，“他曾在夏休后有过这样的表现，人们只是没有注意到当他代表梅赛德斯夺得冠军时，他是如何做到的。”

“我想他又再次故技重施，可能在稍晚的时候，梅塞德斯也做到了和刘易斯一样的事情。突然之间，你会好奇以这种势头，他是否就是赢得锦标赛的最有力人选。”

“但只要碰到一些‘绊脚石’，比如可靠性、碰撞、爆胎等等，马克斯下周末就能拿下总冠军。也可能不会，但有机会。所以这是一种微妙的平衡。我认为本赛季的潮起潮落是红牛非常希望看到的。”

汉密尔顿在卡塔尔的比赛中使用了一款旧的引擎。但在本周末的首场沙特阿拉伯大奖赛中，他将再次使用在巴西更换的更强劲的一款引擎。

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, arrives in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

尽管如此，布伦德尔并不认为这位英国车手能够像他在卡塔尔那样主宰比赛，但也不否认自己相信梅赛德斯将再次成为比赛的领军者之一。

“不，我不认为，”当被问及是否期待汉密尔顿主宰本周末时，布伦德尔表示，“因为我认为他们把这台引擎用得很厉害，你知道，梅赛德斯也存在他们称之为引擎衰竭的问题。”

“红牛似乎拥有一款尾翼，在一些赛道上发挥得异常好，而在另一些赛道上却没有，在这方面他们似乎有点两极化。我知道目前仍有8分的差距，积分意味着一切。但你会把赌注押在谁身上呢？我的意思是，理论上一起事故确实就可以改变格局。但我不认为他们（梅赛德斯）会像在巴西那样具有统治优势，尽管我也相信他们在沙特依旧会名列前茅。”

而作为赛季的收官站，去年维斯塔潘赢得胜利的阿布扎比将在赛道布局方面进行调整，以提升比赛的精彩程度。布伦德尔认为这些调整将更有利于汉密尔顿发挥赛车的特性。

“情况发生了巨大变化，”英国人在谈到阿布扎比时表示，“红牛去年统治了这里，但你必须记住，当时刘易斯仍在从新冠疫情中恢复，根本不在最佳状态。而马克斯占据了主导地位。”

“但赛道改变了很多，速度也快了很多，每圈大约快了11秒。在高速或偏高速度的赛道上，梅赛德斯似乎更占据上风。所以对于接下来的两条赛道，我相信梅赛德斯对自己的表现非常有信心。”

翻译/小飞侠