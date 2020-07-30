匈牙利大奖赛之前，当布伦德尔声称这位四届世界冠军要求他做采访后，激起了有关维特尔未来的传闻。

在维特尔与阿斯顿·马丁绯闻的背景下，这次采访引来了他有话题想要讨论的猜测。最终，维特尔的专访中没有透露任何关于他将来的事宜，而布伦德尔对他无意识下的评论如何激起巨烈反响做了解释。

对于维特尔采访发生的背景，布伦德尔告诉Motorsport.com：”我在（奥地利的）电视采访区的角落里碰到他。他正准备往其他地方走。

“我们都戴着口罩，保持着社交距离，他说‘让我们做一次采访。让我们做一次采访。’我说‘好。我们就这么做。你想谈些什么？’”

“他说：“你来安排。我说：‘好，我会安排的。让我们做一次采访。’仅此而已。”

“然后我傻兮兮地提到了这件事情，因为Crofty（David Croft）本来是要把节目交给看台上的Ted（Kravitz），但是他错过了。显然与往日里的大奖赛相比，我们有了完全不同的体系，而不知道怎么回事Crofty认为他需要我来接话。

“我当时正准备走开，而我只是听到关于维特尔。我就说‘欧，是的，对不起，我不知道你会叫我接话，Crofty。维特尔？是的。实际上他刚刚请我（对他）进行采访。”

布伦德尔当时的表达，足够引发那次采访比往常更有内涵的猜测。但是这位前大奖赛车手表示，他没有想过把采访做成超出其本身的意图。

“当然那被理解成了‘塞巴斯蒂安·维特人将要退役，他找来布伦德尔进行采访’。但其实没有那么狡猾。是我自己愚蠢，因为我没有想到突然就上了直播。”

完成了那次时间较长的采访后，当被问及他现在觉得维特尔会怎么做时，布伦德尔相信德国人只要认为自己有机会获胜，就会留在F1。

“我的感觉——我认为那次采访有19分钟——是他会继续，如果他能够找到让他获胜的席位，”英国人说道。

“他不会在中游集团里不能进步，或者比赛只是为了——他怎么说来着——做F1车手。我认为他已经举手承认了这点。

“我那时以为他看似已经对此驾轻就熟了。我问他不能掌控自己的命运是什么感觉。而他（反应）让我感到意外。他说他觉得很刺激。

”我认为他是很实际的人，相当实事求是。我们其实对他没有太多了解，因为他不接触社交媒体之类的，所以我一直很喜欢与他交谈。并且我认为我曾在发推时称他是成年人，而这就是我对他的看法，时而在一群小孩中是成熟的那个人。

“但是他来到了一个很多运动员都会面对的处境，那就是仔细审视眼前的局面，什么能给你动力。”

布伦德尔补充道：“底线就是，我认为他会认真地考虑Racing Point/阿斯顿·马丁/梅赛德斯B队这个选项。

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