布伦德尔从来“不相信”汉密尔顿离开F1传闻

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在备受争议的阿布扎比大奖赛结束后，汉密尔顿便从公众的聚光灯下消失了，并在社交媒体上沉默了数月。

鉴于梅赛德斯曾透露，汉密尔顿对F1感到“大失所望”，以及他仍在考虑自己的未来，人们普遍猜测英国人甚至可能选择不再回来。

然而，虽然当这位梅赛德斯车手再次出现在W13的新车发布会上时，关于他退役的谣言不攻自破，但布伦德尔表示，他一直非常清楚这位七届世界冠军永远不会离开F1。

在一次媒体电话采访中，当被问及他是否觉得汉密尔顿有可能退役时，布伦戴尔回应道：“不，我不觉得。我完全不相信。他的状态很好。他还能怎么打算呢?他为什么要离开梅赛德斯？”

“很明显，他赚得了一些金钱，那是他热爱的，也是他最擅长的。他是有史以来最伟大的竞争者。他总是说，‘我不看排行榜’，但我确信他想在每一个榜单上都创造一项新的标杆纪录，我也一直这么认为。”

“当天空体育在新闻节目里问我，我认为梅赛德斯会退出吗？我认为他会离开吗？我说‘百分之百不会’。我不相信。这些我都不信，因为我相信他们当时正在工厂热火朝天地组装2022年的赛车，而刘易斯只是在重振自我。”

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

布伦德尔认为汉密尔顿将以一种更加坚定的心态重返F1，因为去年他已经展示了自己的表现一如既往地出色。

“我认为他会想‘不要生气，要报仇雪恨’，”布伦德尔补充道，“我们看到了在经历阿布扎比的失望之后，他和他的父亲很好地处理了这件事。我可以理解为什么他有一段时间被列入了社交媒体的失踪名单，但我确信他回来了。”

“他今年37岁，但我在天空电视台说过很多次，从我去年看到的他的驾驶情况来看，他的驾驶技术仍和我以往所见的一样出类拔萃。”

“很明显，身体健康不是问题，谢天谢地，如今的车手不会经常因为骨折或者头部受伤而被迫淘汰。”所以他的身体状况很好。我想当他归来时将成为一股来自自然的力量。”

翻译/小飞侠