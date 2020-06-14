巴里切罗：塞恩斯需要处理转会法拉利的“焦虑”

法拉利上个月宣布已经和塞恩兹签订了多年的合同。西班牙人将从2021年开始加盟这支意大利车队，取代四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。

这标志着塞恩斯将正式迈入一支顶级车队。此前他的整个F1职业生涯都效力于Toro Rosso、雷诺和迈凯伦这些中游车队。

曾于2000年至2005年间效力于跃马的巴里切罗表示，虽然塞恩斯已经为加盟马拉内罗做好了充分的准备，但在加入车队之前，他仍然需要处理好所有的焦虑情绪。

“他已经做好了心理和身体上的准备，但是他需要控制自己的焦虑，”这位11次F1分站冠军在接受采访时如是说。

“他会急着想开启新征程。我的建议是让他做一些他能控制自己思想的事情。冥想对我来说是一个成功的关键，它降低了我的焦虑。这就是我的建议。”

“当你为未来而努力时，你会感到焦虑。对我来说，你如何活在当下，就是通过冥想来工作。”

在2021年转会之前，维特尔和塞恩斯都必须在他们现役的车队完成一个赛季。雷诺的丹尼尔·里卡多也是如此，他将取代塞恩斯加盟迈凯伦。

对此巴西老将也表示，他对于车手们如此早地决定自己的未来感到“诧异”，尤其是当大家都在专注于与他们现役的车队比赛的时候。

“我觉得这太疯狂了，你已经宣布了你的未来计划，然而还要在老东家待一年！”巴里切罗表示，“这对大脑管理来说有点困难。对我来说，待在一个你觉得不再属于你的地方真的很难。”

“因为我们没有收到任何风声，观众们会很不可思议地感叹：‘哦，我的天，看看，换人了!’最终，一切都将就位并进入正轨。”

“我只是觉得这很有趣，因为F1总是第一个宣布你并没有准备好要听到的事情。我希望一切顺利，2021年将会很不错。”

翻译/小飞侠