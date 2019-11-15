巴西大奖赛FP2：法拉利包揽前二，维特尔领先莱克勒克0.021秒

雨水停止之后，第二节练习成为本周末第一个在干地状态下进行的赛道阶段。两辆法拉利赛车最终包揽了时间榜前二名。

维特尔在第一轮单圈练习里，用中性胎做出当时场上最快的1分09.570秒，领先莱克勒克四分之一秒。进入第二轮软胎冲刺模拟后，德国人一度受到了车流的制约，被队友以1分09.238秒超过。但是，当他终于找到节奏之后，他以1分09.217秒重返头名。

红牛车手马克斯·维斯塔潘虽然落后摩纳哥人0.113秒，但是成功把梅赛德斯双雄挡在前三之外。在奥斯汀获胜的瓦尔特利·博塔斯稍稍领先六届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿。

英国人一度为了在一号弯躲开试图让他通过的红牛二队车手皮埃尔·加斯利而跑出赛道，直到第三次尝试才做出个人最快的单圈时间，但是比维特尔的标杆时间慢了0.223秒。

前一阶段尾声时撞车的亚历山大·阿尔本得以在下午重返赛道，但是没能进入前六。反倒是哈斯车队的凯文·马格努森在领跑中游集团的同时，位列第六。雷诺的丹尼尔·里卡多和阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁同样表现出不俗的速度，在时间榜上紧紧咬住丹麦人。这使得阿尔本只是排在第九位，并且只比迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯快了0.035秒。尼科·霍肯伯格则以0.015秒之差无缘前十。

本阶段开始后不久，从尼古拉斯·拉蒂菲手里接过威廉姆斯赛车的罗伯特·库比卡，才刚刚开始做计时练习，就在三号弯撞墙，草草结束了自己的工作。

还剩20分钟时，加斯利的赛车尾部冒出浓烟，法国人不得不停下赛车。对于红牛二队来说，雪上加霜的是眼看就要收工，丹尼尔·科维亚特在阿尔本上午冲出赛道的地方，发生了类似的事故。当他的引擎出现故障之后，俄罗斯人以右后轮撞墙。赛会不得不提前五分钟出示红旗终止了练习。