塞巴斯蒂安·维特尔领跑巴西大奖赛第二节自由练习时间榜，以微弱优势先法拉利队友查尔斯·莱克勒克。
雨水停止之后，第二节练习成为本周末第一个在干地状态下进行的赛道阶段。两辆法拉利赛车最终包揽了时间榜前二名。
维特尔在第一轮单圈练习里，用中性胎做出当时场上最快的1分09.570秒，领先莱克勒克四分之一秒。进入第二轮软胎冲刺模拟后，德国人一度受到了车流的制约，被队友以1分09.238秒超过。但是，当他终于找到节奏之后，他以1分09.217秒重返头名。
红牛车手马克斯·维斯塔潘虽然落后摩纳哥人0.113秒，但是成功把梅赛德斯双雄挡在前三之外。在奥斯汀获胜的瓦尔特利·博塔斯稍稍领先六届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿。
英国人一度为了在一号弯躲开试图让他通过的红牛二队车手皮埃尔·加斯利而跑出赛道，直到第三次尝试才做出个人最快的单圈时间，但是比维特尔的标杆时间慢了0.223秒。
前一阶段尾声时撞车的亚历山大·阿尔本得以在下午重返赛道，但是没能进入前六。反倒是哈斯车队的凯文·马格努森在领跑中游集团的同时，位列第六。雷诺的丹尼尔·里卡多和阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁同样表现出不俗的速度，在时间榜上紧紧咬住丹麦人。这使得阿尔本只是排在第九位，并且只比迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯快了0.035秒。尼科·霍肯伯格则以0.015秒之差无缘前十。
本阶段开始后不久，从尼古拉斯·拉蒂菲手里接过威廉姆斯赛车的罗伯特·库比卡，才刚刚开始做计时练习，就在三号弯撞墙，草草结束了自己的工作。
还剩20分钟时，加斯利的赛车尾部冒出浓烟，法国人不得不停下赛车。对于红牛二队来说，雪上加霜的是眼看就要收工，丹尼尔·科维亚特在阿尔本上午冲出赛道的地方，发生了类似的事故。当他的引擎出现故障之后，俄罗斯人以右后轮撞墙。赛会不得不提前五分钟出示红旗终止了练习。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|30
|1'09.217
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|35
|1'09.238
|0.021
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|33
|1'09.351
|0.134
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|37
|1'09.373
|0.156
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|39
|1'09.440
|0.223
|6
|Kevin Magnussen
|Haas
|38
|1'10.143
|0.926
|7
|Daniel Ricciardo
|Renault
|32
|1'10.194
|0.977
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|39
|1'10.210
|0.993
|9
|Alex Albon
|Red Bull
|31
|1'10.275
|1.058
|10
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|38
|1'10.310
|1.093
|11
|Nico Hulkenberg
|Renault
|31
|1'10.325
|1.108
|12
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|26
|1'10.352
|1.135
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|36
|1'10.419
|1.202
|14
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|34
|1'10.424
|1.207
|15
|Sergio Perez
|Racing Point
|31
|1'10.443
|1.226
|16
|Romain Grosjean
|Haas
|38
|1'10.504
|1.287
|17
|Lance Stroll
|Racing Point
|33
|1'10.568
|1.351
|18
|Lando Norris
|McLaren
|41
|1'10.700
|1.483
|19
|George Russell
|Williams
|36
|1'11.818
|2.601
|20
|Robert Kubica
|Williams
|2
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|Series
|Formula 1
|Event
|巴西大奖赛
|Author
|Frankie Mao
巴西大奖赛FP2：法拉利包揽前二，维特尔领先莱克勒克0.021秒
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