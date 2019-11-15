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Formula 1 / 巴西大奖赛 / 自由练习报告

巴西大奖赛FP2：法拉利包揽前二，维特尔领先莱克勒克0.021秒

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巴西大奖赛FP2：法拉利包揽前二，维特尔领先莱克勒克0.021秒
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2019年11月15日 下午7:56

塞巴斯蒂安·维特尔领跑巴西大奖赛第二节自由练习时间榜，以微弱优势先法拉利队友查尔斯·莱克勒克。

雨水停止之后，第二节练习成为本周末第一个在干地状态下进行的赛道阶段。两辆法拉利赛车最终包揽了时间榜前二名。

维特尔在第一轮单圈练习里，用中性胎做出当时场上最快的1分09.570秒，领先莱克勒克四分之一秒。进入第二轮软胎冲刺模拟后，德国人一度受到了车流的制约，被队友以1分09.238秒超过。但是，当他终于找到节奏之后，他以1分09.217秒重返头名。

红牛车手马克斯·维斯塔潘虽然落后摩纳哥人0.113秒，但是成功把梅赛德斯双雄挡在前三之外。在奥斯汀获胜的瓦尔特利·博塔斯稍稍领先六届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿。

英国人一度为了在一号弯躲开试图让他通过的红牛二队车手皮埃尔·加斯利而跑出赛道，直到第三次尝试才做出个人最快的单圈时间，但是比维特尔的标杆时间慢了0.223秒。

前一阶段尾声时撞车的亚历山大·阿尔本得以在下午重返赛道，但是没能进入前六。反倒是哈斯车队的凯文·马格努森在领跑中游集团的同时，位列第六。雷诺的丹尼尔·里卡多和阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁同样表现出不俗的速度，在时间榜上紧紧咬住丹麦人。这使得阿尔本只是排在第九位，并且只比迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯快了0.035秒。尼科·霍肯伯格则以0.015秒之差无缘前十。

本阶段开始后不久，从尼古拉斯·拉蒂菲手里接过威廉姆斯赛车的罗伯特·库比卡，才刚刚开始做计时练习，就在三号弯撞墙，草草结束了自己的工作。

还剩20分钟时，加斯利的赛车尾部冒出浓烟，法国人不得不停下赛车。对于红牛二队来说，雪上加霜的是眼看就要收工，丹尼尔·科维亚特在阿尔本上午冲出赛道的地方，发生了类似的事故。当他的引擎出现故障之后，俄罗斯人以右后轮撞墙。赛会不得不提前五分钟出示红旗终止了练习。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari 30 1'09.217  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 35 1'09.238 0.021
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 33 1'09.351 0.134
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 37 1'09.373 0.156
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 39 1'09.440 0.223
6 Denmark Kevin Magnussen Haas 38 1'10.143 0.926
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 32 1'10.194 0.977
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 39 1'10.210 0.993
9 Thailand Alex Albon Red Bull 31 1'10.275 1.058
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 38 1'10.310 1.093
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 31 1'10.325 1.108
12 France Pierre Gasly Toro Rosso 26 1'10.352 1.135
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 36 1'10.419 1.202
14 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 34 1'10.424 1.207
15 Mexico Sergio Perez Racing Point 31 1'10.443 1.226
16 France Romain Grosjean Haas 38 1'10.504 1.287
17 Canada Lance Stroll Racing Point 33 1'10.568 1.351
18 United Kingdom Lando Norris McLaren 41 1'10.700 1.483
19 United Kingdom George Russell Williams 36 1'11.818 2.601
20 Poland Robert Kubica Williams 2    
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Author Frankie Mao

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