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Formula 1 / 巴西大奖赛 / 自由练习报告

巴西大奖赛FP1：阿尔本湿地上最快但发生撞墙

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巴西大奖赛FP1：阿尔本湿地上最快但发生撞墙
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2019年11月15日 下午4:03

红牛车手亚历山大·阿尔本在湿地上进行的巴西大奖赛第一节自由练习里做出全场最快时间，尽管他在本阶段结束前失控撞墙。

本周末的第一个赛道阶段在雨水干扰下展开，车手们纷纷用雨地轮胎完成了系统检测圈，并在雨地上进行练习。

刚刚确认明年将继续效力红牛的阿尔本，在使用半雨胎的情况下做出1分16.142秒的标杆时间。梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯以0.551秒之差位居及第二，随后是法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克。

受到赛道条件的限制，多名车手在赛道上出现了打滑的情况下，但是没有发生事故。新科六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿、红牛车手马克斯·维斯塔潘、哈斯的罗曼·格罗斯让、Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹都没有做系统性的练习。

进入最后五分钟，赛车线渐渐变干，包括阿尔本、维斯塔潘、维特尔、莱克勒克、博塔斯在内的多位车手尝试用干地轮胎出场，但是很快证明赛道状况并不理想。

先是莱克勒克在二号弯跑出了赛道，而维斯塔潘在相同地点打转后失控，但是赛车及时停在护墙之前。丹尼尔·科维亚特在一号弯同样遇险。

相比之下阿尔本则没有那么幸运，眼看出场圈即将完成，他却在倒数第二号弯失控后，右前轮撞上护墙。此时距离第一节练习收场还剩两分钟不到，赛会出示陪红旗，宣告了本阶段稍稍提前结束。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Thailand Alex Albon Red Bull 9 1'16.142  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 10 1'16.693 0.551
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari 13 1'17.041 0.899
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 13 1'17.285 1.143
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 16 1'17.786 1.644
6 Germany Nico Hulkenberg Renault 8 1'17.899 1.757
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 9 1'17.985 1.843
8 France Pierre Gasly Toro Rosso 17 1'18.100 1.958
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 16 1'18.274 2.132
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 15 1'18.559 2.417
11 United Kingdom George Russell Williams 18 1'18.779 2.637
12 Denmark Kevin Magnussen Haas 10 1'19.247 3.105
13 Canada Lance Stroll Racing Point 6 1'19.414 3.272
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 12 1'19.532 3.390
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 1'19.600 3.458
16 Canada Nicholas Latifi Williams 16 1'20.010 3.868
17 France Romain Grosjean Haas 3    
18 Mexico Sergio Perez Racing Point 1    
19 Netherlands Max Verstappen Red Bull 3    
20 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 3    
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Author Frankie Mao

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