巴西大奖赛FP1：阿尔本湿地上最快但发生撞墙

本周末的第一个赛道阶段在雨水干扰下展开，车手们纷纷用雨地轮胎完成了系统检测圈，并在雨地上进行练习。

刚刚确认明年将继续效力红牛的阿尔本，在使用半雨胎的情况下做出1分16.142秒的标杆时间。梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯以0.551秒之差位居及第二，随后是法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克。

受到赛道条件的限制，多名车手在赛道上出现了打滑的情况下，但是没有发生事故。新科六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿、红牛车手马克斯·维斯塔潘、哈斯的罗曼·格罗斯让、Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹都没有做系统性的练习。

进入最后五分钟，赛车线渐渐变干，包括阿尔本、维斯塔潘、维特尔、莱克勒克、博塔斯在内的多位车手尝试用干地轮胎出场，但是很快证明赛道状况并不理想。

先是莱克勒克在二号弯跑出了赛道，而维斯塔潘在相同地点打转后失控，但是赛车及时停在护墙之前。丹尼尔·科维亚特在一号弯同样遇险。

相比之下阿尔本则没有那么幸运，眼看出场圈即将完成，他却在倒数第二号弯失控后，右前轮撞上护墙。此时距离第一节练习收场还剩两分钟不到，赛会出示陪红旗，宣告了本阶段稍稍提前结束。