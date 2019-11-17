巴西大奖赛：维斯塔潘在疯狂比赛中强势胜出

杆位发车后的维斯塔潘一直掌握着比赛的节奏。梅赛德斯让汉密尔顿在第20圈进站，试图以先进站策略来超过红牛车手。红牛晚一圈做出反应，而罗伯特·库比卡不合时宜地出站——因此被罚五秒——一度挡到了红牛赛车。但是荷兰人在换上新软胎的情况下，强势地超过换上同样配方轮胎的六届世界冠军。

维斯塔潘重回领先位置后速度保持稳定，第二停之后依然保持领先。汉密尔顿在换上中性胎后，在第50圈时追到对手身后一秒左右。两圈后，正在紧追查尔斯·莱克勒克的瓦尔特利·博塔斯里因燃油过度消耗，触发了引擎自动熄火。芬兰人谨慎地把赛车驶出赛道，试图把对比赛的影响降到最低。然而，在对前二个计时段出示黄旗后，赛会还是出动了安全车来拖走停下的梅赛德斯赛车。

梅赛德斯立即通知汉密尔顿采取与维斯塔潘相反地做法。荷兰人立即进站，虽然失去了领先位置，但是能够紧紧跟在对手身后。安全车带跑了五圈后离开。汉密尔顿试图进行压制，但是维斯塔潘从一号弯的外线发起超车并且干净利落地超过英国人，重新领跑比赛。

此时，本周末刚刚确认明年留在红牛的亚历山大·阿尔本做出惊人之举，连续超过了查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔后，上升到第三。此后，两位法拉利车手都试图提高自己的位置。

眼看只剩六圈时，轮胎较新的莱克勒克超过了法拉利队友，但是维特尔尝试在直道上夺回位置。两辆法拉利赛车发生了轻微接触后，莱克勒克右前轮直接失灵，而维特尔左后轮爆胎，一起退出了比赛。

摩纳哥人因为背负引擎罚单而从第十四位发车，但是以强势的起步和出色的表现，很快重返前六名。因为两辆法拉利赛车散落下的碎片，安全车再次出动以便清理。汉密尔顿趁机进站更换轮胎，这使得阿尔本前进到第二，而红牛二队的皮埃尔·加斯利也来到第三位。

Damaged car of Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

比赛在还剩两圈时重新开始，汉密尔顿一秒钟都没有浪费，顺利地在一号弯里超过了加斯利并直追阿尔本。泰国新秀注意到了接近的“银箭”赛车，而汉密尔顿坚决地想从内线进行超越，但是鼻翼顶到了对手的赛车。事故发生后，阿尔本打转后直接滑落到第15位，而汉密尔顿则继续前进，但落到了加斯利身后。维斯塔潘趁机跑开后，赢下本赛季个人第三场胜利。

在他身后，汉密尔顿带着端板受损的鼻翼，猛追加斯利。俩人在通过Junca路段后展开了疯狂的加速冲刺，但是法国人没有丝毫退让，最终以半个车身的优势，职业生涯第一次登上领奖台。汉密尔顿在赛后接受鲁本斯·巴里切罗的采访时，向阿尔本进行了道歉。赛后经过调查，赛会干事认定英国人需要为他与阿尔本的事故负责，对他开出了五秒发时的罚单，使得他下滑到第七名。

这迈凯伦成为了最大的受益者。卡罗斯·塞恩斯在因为引擎故障缺席排位赛后，又战略性地更换了动力单元的主要部件。在从最后一位发车的情况下，西班牙人神奇地跑在中游集团最前的位置。当博塔斯、维特尔和莱克勒克退赛后，他上升到了第四。只要英国人受到五秒发时，塞恩斯收获了F1生涯第一个前三名成绩，而迈凯伦自2014年澳大利亚大奖赛后第一次进入三甲。

基米·莱科宁紧随塞恩斯完赛。他在周六排位赛里，自斯帕之后第一次进入前十的起步区。比赛开始后不久，他超过哈斯的罗曼·格罗斯让后上升到第七，并且在整场比赛里处于积分区的争夺行列里。最终，他以第五名完赛，又在汉密尔顿受罚后前进到第四。芬兰人在领先队友安东尼奥·吉奥维纳兹的同时，终结了下半赛季开始后的“得分荒”。

比赛开始后不久因为引发与凯文·马格努森碰撞而被罚时五秒的丹尼尔·里卡多，在跌落到最后一位的情况下，追回到第七名完赛并前进到第六。兰多·诺里斯、塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·科维亚特则分享了积分区最后三个位置。

马格努森与积分区擦肩而过。在他身后完赛的尼科·霍肯伯格，因为在安全车下超车被追罚五秒，从而掉落到第十五名。这使得威廉姆斯的乔治·拉萨尔递进到了第十二位，位于格罗斯让之前。错过职业生涯第一个领奖台机会的阿尔本最终名列第十四位，而在兰斯·斯特罗尔在最后时刻退赛后，库比卡在所有完赛车手中垫底。

不过，多名车手因为涉嫌在博塔斯引发的黄旗状态下使用DRS而受到调查，其中包括塞恩斯。